Corvera abre el plazo para reservar mesa en una comida en la calle que volverá a reunir a unas 4.000 personas
Las solicitudes podrán formalizarse desde este lunes hasta el 28 de agosto y el Ayuntamiento habilitará cerca de 700 plazas en el parque Europa, además de facilitar mobiliario gratuito a los establecimientos participantes
Sentar a la mesa a unas 4.000 personas en una misma jornada vuelve a ser el reto de Corvera para uno de los días grandes de sus fiestas. El Ayuntamiento abrirá este lunes 17 de agosto las inscripciones para participar en la XIV Comida en la Calle, que se celebrará el domingo 13 de septiembre, Día de Romería. El Consistorio instalará en la plaza del parque Europa de Las Vegas un comedor público con capacidad para cerca de 700 personas, mientras que el resto de participantes se repartirá entre los establecimientos hosteleros que se sumen a la iniciativa. El plazo permanecerá abierto hasta el viernes 28 de agosto.
Las reservas para el parque Europa deberán tramitarse en el Servicio de Atención a la Ciudadanía del Centro Tomás y Valiente, de lunes a viernes, entre las 9.00 y las 14.00 horas, indicando nombre, teléfono de contacto y número de comensales. En el caso de la hostelería, la participación estará abierta a todos los establecimientos de Corvera, pertenezcan o no a APYMEC. "Como siempre, la Comida en la Calle está abierta a toda la hostelería corverana", señala el alcalde, Iván Fernández. El Ayuntamiento facilitará gratuitamente mesas y sillas para hasta 48 personas por establecimiento, aunque cada negocio podrá inscribir a cuantos comensales considere oportuno.
La gran comida arrancará alrededor de las dos de la tarde y se prolongará hasta las siete, cuando comenzará la retirada del mobiliario municipal. Antes habrá un pasacalle musical por Las Vegas y durante la jornada el parque Europa contará con ambientación musical y distintas actividades. "La Comida en la Calle es una de las citas más importantes de las fiestas y una celebración muy especial para los y las corveranas", sostiene Fernández, quien destaca su capacidad para reunir a miles de personas en una jornada de "convivencia, participación y encuentro".
El 28 de agosto será una fecha límite sin prórroga, especialmente para los hosteleros. El Ayuntamiento advierte de que conocer con antelación el número de participantes es imprescindible para diseñar el plan de seguridad de la Policía Local. "Es muy importante detallar en el momento de la inscripción el número de comensales que va a tener cada local", subraya el alcalde. Fernández avisa además de que, una vez cerrado el plazo, no se admitirán nuevas inscripciones ni podrán tramitarse permisos para actuaciones, música o cortes de calles. La organización quiere llegar así al 13 de septiembre con todo preparado para una jornada en la que Corvera volverá a sacar sus mesas a la calle.
- Una promotora nacional compra la Península de Arnao y prevé invertir más de 8 millones de euros en nuevas viviendas de alta calidad
- Hallan muerto en su celda de la cárcel de Cantabria al autor del crimen de la confitería de Avilés
- Más turistas extranjeros, mesas llenas, pero menos dinero en la caja: la radiografía de la hostelería de la comarca de Avilés en la primera mitad del verano
- Macroverbena a la vista: Panorama y París de Noia actuarán en este pueblo de Asturias
- La lluvia y las tormentas eléctricas aguan la noche mágica del 'Songs for an Ewan Day' en Salinas: 'Volveremos al bosque
- El mundo cabe en un bocado en Sabugo: el histórico barrio de Avilés concentra locales de hasta siete nacionalidades diferentes
- El hotel de cinco estrellas 'Gran Lujo' de Avilés abrirá el próximo verano: tendrá doce suites y el precio por noche podrá alcanzar los 450 euros
- Vender pisos con okupas: el negocio inmobiliario de moda en las grandes ciudades llega a la comarca de Avilés