Corvera abre el plazo para reservar mesa en una comida en la calle que volverá a reunir a unas 4.000 personas

Sentar a la mesa a unas 4.000 personas en una misma jornada vuelve a ser el reto de Corvera para uno de los días grandes de sus fiestas. El Ayuntamiento abrirá este lunes 17 de agosto las inscripciones para participar en la XIV Comida en la Calle, que se celebrará el domingo 13 de septiembre, Día de Romería. El Consistorio instalará en la plaza del parque Europa de Las Vegas un comedor público con capacidad para cerca de 700 personas, mientras que el resto de participantes se repartirá entre los establecimientos hosteleros que se sumen a la iniciativa. El plazo permanecerá abierto hasta el viernes 28 de agosto.

Las reservas para el parque Europa deberán tramitarse en el Servicio de Atención a la Ciudadanía del Centro Tomás y Valiente, de lunes a viernes, entre las 9.00 y las 14.00 horas, indicando nombre, teléfono de contacto y número de comensales. En el caso de la hostelería, la participación estará abierta a todos los establecimientos de Corvera, pertenezcan o no a APYMEC. "Como siempre, la Comida en la Calle está abierta a toda la hostelería corverana", señala el alcalde, Iván Fernández. El Ayuntamiento facilitará gratuitamente mesas y sillas para hasta 48 personas por establecimiento, aunque cada negocio podrá inscribir a cuantos comensales considere oportuno.

La gran comida arrancará alrededor de las dos de la tarde y se prolongará hasta las siete, cuando comenzará la retirada del mobiliario municipal. Antes habrá un pasacalle musical por Las Vegas y durante la jornada el parque Europa contará con ambientación musical y distintas actividades. "La Comida en la Calle es una de las citas más importantes de las fiestas y una celebración muy especial para los y las corveranas", sostiene Fernández, quien destaca su capacidad para reunir a miles de personas en una jornada de "convivencia, participación y encuentro".

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El 28 de agosto será una fecha límite sin prórroga, especialmente para los hosteleros. El Ayuntamiento advierte de que conocer con antelación el número de participantes es imprescindible para diseñar el plan de seguridad de la Policía Local. "Es muy importante detallar en el momento de la inscripción el número de comensales que va a tener cada local", subraya el alcalde. Fernández avisa además de que, una vez cerrado el plazo, no se admitirán nuevas inscripciones ni podrán tramitarse permisos para actuaciones, música o cortes de calles. La organización quiere llegar así al 13 de septiembre con todo preparado para una jornada en la que Corvera volverá a sacar sus mesas a la calle.