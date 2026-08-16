Ana Centeno toma las riendas del Rotary Balagares con la educación y la salud mental como bandera

El Rotary Club Balagares de Corvera acaba de iniciar un nuevo ciclo bajo el liderazgo de Ana Centeno, quien asume la presidencia con el propósito de consolidar la labor social de la entidad. Licenciada en Ciencias Políticas, docente y en plena redacción de su tesis doctoral, Centeno recoge el testigo de su antecesor, Sabino González, en un mandato que se extenderá de este julio a junio del año que vienes y que estará marcado por el "continuismo". La nueva presidenta encara esta etapa "con una responsabilidad y con mucha ilusión". Sin embargo, insiste en el carácter horizontal de la organización: "La presidencia como tal no deja de ser una responsabilidad colectiva. Este año está mi nombre en cabeza, pero el esfuerzo sigue siendo colectivo".

Su vocación educativa marcará la línea de su gestión. Actualmente, ultima una tesis sobre la asignatura de Formación y Orientación Personal y Profesional (FoPP) para dotar de herramientas a la juventud. Para Centeno, esta materia es clave porque "que te hagan escoger con 15 años lo que quieres ser de mayor ejerce una presión excesiva", la cual que busca mitigar desde las aulas y el tejido asociativo.

Uno de los principales retos que se marca es abrir la institución y romper con los prejuicios históricos. "Tenemos un cliché, a veces se nos ha tachado un poco de elitistas. Soy de las que piensan que hay que combatir esa imagen con naturalidad, abriendo puertas y dejando ver nuestro trabajo", afirmó, recordando que "el único requisito para ser rotario es querer aportar".

Por ello, avanzó que su gestión evitará los discursos y apostará por los hechos: "Mi presidencia con orgullo será continuista. Pretendo afianzar los proyectos que tenemos y que nos funcionan". Entre estas iniciativas prioritarias destacó la ayuda humanitaria a Ucrania, las becas deportivas locales y, muy especialmente, la salud mental, una línea abierta en el mandato anterior que pretende seguir "sí o sí". Asimismo, apuntó a otras iniciativas en las que volverán a colaborar como la asociación "El Ángel de Javi".

Noticias relacionadas

Con 24 socios actuales, el club de rotarios afronta el periodo en un momento de solidez interna. "Somos mucho de proyectos. Sabemos que lo estamos haciendo bien y nuestros compañeros nos lo están reconociendo", concluyó Centeno, con la meta de consolidar la entidad como una herramienta "cercana y útil" para la comarca.