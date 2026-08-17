Corvera refuerza la seguridad vial al repintar la pista municipal de Los Campos: "Es importante mantener este recurso en las mejores condiciones y seguir utilizándolo como un espacio de aprendizaje"

El Ayuntamiento de Corvera ha realizado una inversión de 4.000 euros para repintar la pista municipal de educación vial de Los Campos, permitiendo renovar la señalización horizontal del espacio utilizado durante el año para desarrollar actividades de formación en seguridad vial con los colegios del concejo. La actuación sirve para mantener las condiciones del pequeño circuito urbano donde, gracias a pasos de peatones, señales, stops y glorietas, los pequeños pueden aprender de forma práctica cómo desenvolverse en la vía pública.

“El objetivo de esta pista no es simplemente que los niños aprendan qué significa una señal o cómo deben cruzar una calle; queremos que aprendan que moverse por el espacio público implica responsabilidad, atención y respeto hacia los demás”, señala el alcalde de Corvera, Iván Fernández, a lo que añade: “Es importante mantener este recurso en las mejores condiciones y seguir utilizándolo como un espacio de aprendizaje, pero también de convivencia y de educación en valores”.

La pista la utilizan los diferentes centros educativos de Corvera en actividades organizadas junto a la Policía Local, donde los asistentes pueden recorrer el circuito a pie, bicicleta, patinete o triciclo, y enfrentarse a situaciones de tráfico que les permiten poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula.

Asimismo, la educación vial se aborda desde una perspectiva inclusiva, gracias a la actividad organizada por la Policía Local y la asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca (DIFAC) que se realizará este martes 18 de agosto. Los asistentes a la Escuela de Vacaciones de Verano serán los primeros en estrenar este circuito a través de una actividad que refuerza el carácter educativo, inclusivo y comunitario de la iniciativa. Esta experiencia permite reforzar la inclusión en la educación vial, fomentando la empatía y la comprensión de las barreras físicas que aún existen en el espacio público.

“Una buena educación vial también significa aprender a ponerse en el lugar de los demás. Un paso de peatones, una acera despejada o una terraza que deja espacio suficiente para pasar pueden parecer cuestiones menores, pero para una persona con discapacidad pueden marcar la diferencia entre poder desplazarse con autonomía o encontrar una barrera”, explica Iván Fernández respecto a la iniciativa.

Asimismo, el Ayuntamiento de Corvera destaca el doble valor de la pista de Los Campos tanto como herramienta de prevención como de espacio educativo. Esta formación permite que los más pequeños interioricen desde edades tempranas hábitos seguros como usuarios de la vía, y al tiempo que conozcan las normas básicas que deberán aplicar en el futuro como conductores. Por otra parte, el alcalde de Corvera destacó que “la educación vial funciona mejor cuando los niños pueden aprender haciendo, y esta pista nos permite convertir esas normas en experiencias que los alumnos recuerdan y hacen suyas”.