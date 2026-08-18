Corvera se vuelca con el deporte por sus fiestas con una treintena de citas y una marcha cicloturista multitudinaria

Corvera volverá a convertir el deporte en uno de los grandes protagonistas de sus fiestas. El concejo ha preparado una treintena de actividades y competiciones para los días 11, 12 y 13 de septiembre, aunque el programa arrancará ya el domingo 6 con el Campeonato Nacional de Petanca. Habrá propuestas para todas las edades y gustos, desde el tenis y el fútbol hasta el vóley playa, el atletismo, el tiro olímpico o las artes marciales.

Entre todas ellas destaca, por su capacidad para reunir a participantes de varias generaciones, la tradicional marcha cicloturista, que se celebrará el sábado 12 de septiembre y que aspira a superar el millar de inscritos.

La prueba arrancará a las 11.00 horas desde la plaza de Los Maestros, en Las Vegas, y recorrerá 11,7 kilómetros por el concejo hasta alcanzar el Práu de la Fiesta. Las inscripciones podrán formalizarse desde el martes 1 de septiembre en el polideportivo Toso Muñiz, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.00 horas. También será posible apuntarse el mismo día de la marcha, hasta media hora antes de la salida, en el centro Tomás y Valiente.

Los participantes recibirán un dorsal y un vale para canjear por un refresco al llegar a meta. Además, quienes completen el recorrido recibirán una camiseta conmemorativa. La marcha está abierta a todas las edades, aunque los menores de 10 años deberán participar acompañados por una persona adulta. Para inscribirse será necesario facilitar nombre, apellidos, DNI y fecha de nacimiento.

«Las fiestas reflejan quiénes y cómo somos en Corvera y el deporte es una de nuestras señas de identidad, forma parte de nuestro ADN», señala el alcalde, Iván Fernández, que destaca la colaboración entre los clubes deportivos y el Ayuntamiento para sacar adelante un programa que reúne una treintena de propuestas.

De la petanca a las artes marciales

El calendario deportivo empezará antes incluso del fin de semana grande. El domingo 6 de septiembre, las canchas de Los Campos acogerán la décima edición del Campeonato Nacional de Petanca.

Ya durante las fiestas, el abanico se amplía. Los días 11 y 12, las artes marciales tendrán un papel destacado con actividades de autodefensa para mujeres, kárate infantil, sesiones de boxeo y full-contact para adultos y menores y talleres de iniciación abiertos a todas las edades.

El programa también incluye una competición de remoergómetro, el día 11 en la pista multideporte de Los Campos; el IV Torneo de Vóley Playa, los días 11 y 13; el XXXI Torneo de Vóley Prao, el sábado 12; y el Trofeo Ayuntamiento de Corvera de Tiro Olímpico, que se disputará el día 13 en Gavitos.

No faltará tampoco el tenis, con torneo los días 11 y 13 en el polideportivo de Cancienes, ni el fútbol sala, con los torneos Prebenjamín y Benjamín programados para el viernes 11 en Los Campos. El sábado por la tarde llegará el turno de «Jugando al atletismo», en la pista del parque Europa.

«Hemos querido reunir propuestas muy diferentes, desde las más tradicionales hasta otras disciplinas que cada vez cuentan con más participación», explica el concejal de Deportes, Genaro Rodríguez, que confía en que calles, pistas y polideportivos del concejo se conviertan durante esos días en un gran escenario deportivo.

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La receta, por tanto, está servida: bicicleta, balón, raqueta, tatami y mucha actividad para que las fiestas de Corvera tengan también su particular competición por llenar el concejo de deporte.