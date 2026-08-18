Corvera se vuelca con el deporte por sus fiestas con una treintena de citas y una marcha cicloturista multitudinaria
La tradicional prueba ciclista, de 11,7 kilómetros, espera reunir a más de un millar de participantes el sábado 12 de septiembre
M. M.
Corvera volverá a convertir el deporte en uno de los grandes protagonistas de sus fiestas. El concejo ha preparado una treintena de actividades y competiciones para los días 11, 12 y 13 de septiembre, aunque el programa arrancará ya el domingo 6 con el Campeonato Nacional de Petanca. Habrá propuestas para todas las edades y gustos, desde el tenis y el fútbol hasta el vóley playa, el atletismo, el tiro olímpico o las artes marciales.
Entre todas ellas destaca, por su capacidad para reunir a participantes de varias generaciones, la tradicional marcha cicloturista, que se celebrará el sábado 12 de septiembre y que aspira a superar el millar de inscritos.
La prueba arrancará a las 11.00 horas desde la plaza de Los Maestros, en Las Vegas, y recorrerá 11,7 kilómetros por el concejo hasta alcanzar el Práu de la Fiesta. Las inscripciones podrán formalizarse desde el martes 1 de septiembre en el polideportivo Toso Muñiz, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.00 horas. También será posible apuntarse el mismo día de la marcha, hasta media hora antes de la salida, en el centro Tomás y Valiente.
Los participantes recibirán un dorsal y un vale para canjear por un refresco al llegar a meta. Además, quienes completen el recorrido recibirán una camiseta conmemorativa. La marcha está abierta a todas las edades, aunque los menores de 10 años deberán participar acompañados por una persona adulta. Para inscribirse será necesario facilitar nombre, apellidos, DNI y fecha de nacimiento.
«Las fiestas reflejan quiénes y cómo somos en Corvera y el deporte es una de nuestras señas de identidad, forma parte de nuestro ADN», señala el alcalde, Iván Fernández, que destaca la colaboración entre los clubes deportivos y el Ayuntamiento para sacar adelante un programa que reúne una treintena de propuestas.
De la petanca a las artes marciales
El calendario deportivo empezará antes incluso del fin de semana grande. El domingo 6 de septiembre, las canchas de Los Campos acogerán la décima edición del Campeonato Nacional de Petanca.
Ya durante las fiestas, el abanico se amplía. Los días 11 y 12, las artes marciales tendrán un papel destacado con actividades de autodefensa para mujeres, kárate infantil, sesiones de boxeo y full-contact para adultos y menores y talleres de iniciación abiertos a todas las edades.
El programa también incluye una competición de remoergómetro, el día 11 en la pista multideporte de Los Campos; el IV Torneo de Vóley Playa, los días 11 y 13; el XXXI Torneo de Vóley Prao, el sábado 12; y el Trofeo Ayuntamiento de Corvera de Tiro Olímpico, que se disputará el día 13 en Gavitos.
No faltará tampoco el tenis, con torneo los días 11 y 13 en el polideportivo de Cancienes, ni el fútbol sala, con los torneos Prebenjamín y Benjamín programados para el viernes 11 en Los Campos. El sábado por la tarde llegará el turno de «Jugando al atletismo», en la pista del parque Europa.
«Hemos querido reunir propuestas muy diferentes, desde las más tradicionales hasta otras disciplinas que cada vez cuentan con más participación», explica el concejal de Deportes, Genaro Rodríguez, que confía en que calles, pistas y polideportivos del concejo se conviertan durante esos días en un gran escenario deportivo.
La receta, por tanto, está servida: bicicleta, balón, raqueta, tatami y mucha actividad para que las fiestas de Corvera tengan también su particular competición por llenar el concejo de deporte.
- Una promotora nacional compra la Península de Arnao y prevé invertir más de 8 millones de euros en nuevas viviendas de alta calidad
- Hallan muerto en su celda de la cárcel de Cantabria al autor del crimen de la confitería de Avilés
- Habla la familia afectada por el incendio en una chabola en Luanco: 'Queremos una vivienda; el Ayuntamiento nos ha dejado aquí tirados
- Seis playas de la comarca de Avilés, en riesgo de desaparecer por el impacto del cambio climático
- Un hombre agrede e increpa a un conductor de autobús en Salinas
- Más turistas extranjeros, mesas llenas, pero menos dinero en la caja: la radiografía de la hostelería de la comarca de Avilés en la primera mitad del verano
- Macroverbena a la vista: Panorama y París de Noia actuarán en este pueblo de Asturias
- El mundo cabe en un bocado en Sabugo: el histórico barrio de Avilés concentra locales de hasta siete nacionalidades diferentes