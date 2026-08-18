Los límites de Villa

Villa es la parroquia más occidental de las siete existentes en el concejo de Corvera Está situada físicamente entre los límites de la parroquia de Molleda y del concejo de Illas. Tiene una población de más de 400 habitantes, repartidos entre los 150 domicilios rurales existentes en los 4 kilómetros cuadrados de extensión. Dista 5 km. de Nubledo, capital del concejo. Villa está compuesta de 15 identidades de población con sus nombres de topónimos tradicionales: Las Huertas, Lloreda, El Truebanu, El Fondo Villa, El Sucu, Tras La Iglesia y entre otros.

Por las proximidades circula la Ruta del Agua, con un recorrido de 24 kilómetros de longitud que atraviesa 4 concejos: Corvera, Illas, Castrillón y Soto del Barco, siguiendo el canal construido en la década de los años 50 del pasado siglo para trasvasar agua del río Narcea al pantano de Trasona.

En Tras La Iglesia está la cancha polideportiva y en la antigua escuela rural de Villa, ubicada en El Sucu y rehabilitada en 2023, está el extraordinario Museo de los Países Celtas creado por un acuerdo entre el Ayuntamiento y la banda de gaitas de Corvera, dirigida por el gaitero internacional Bras Rodrigo.

Villa es una parroquia eminentemente rural, de gran belleza natural tanto en hórreos y paneras como en los demás elementos propios de las magníficas caserías, de diversas formas y tamaños, bien conservadas por allí existentes. Guardo muy buenos recuerdos de Villa, visitando los excelentes lugares en compañía del vecino Ricardo García, declarado Corverano Ejemplar en 2012, que fue presidente hasta su fallecimiento de la Peña de Jubilados y Pensionistas La Consolación de Corvera. Admiro a la señora Maribel, por su permanencia de 40 años como vocal en su parroquia de Villa de dicha peña. También es admirable la señora Mirta, a la que conocí personalmente cuando presidía la Asociación de Vecinos, participando con ellos en juegos y actos de distracción y cultura. Y qué decir de la señora Juana Campos, maestra que fue de la escuela de Villa, que tras la concentración escolar iniciada el18 de noviembre de 1974, fue integrada en el claustro de profesores del colegio de Los Campos número uno, en el que, con otros alumnos, recibió mi hijo José Ramón las enseñanzas de Doña Juanita y demás profesores.

La iglesia parroquial, con un bellísimo retablo, está dedicada a San Juan Bautista de Villa. Su festividad se celebra junto a la devoción a la Virgen María y San José. La iglesia data de la Edad Media: en una piedra del templo aparece grabado el año 1661. Fue construida originalmente en estilo románico, sufrió reformas con tendencia al gótico, en el siglo XVIII en otra importante reforma se incorporaron elementos barrocos y en el siglo XIX se realizó una importante obra de conservación de la ya iglesia monumental, como lo sigue siendo actualmente y por muchos años más.