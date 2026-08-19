Corvera lanza un curso gratuito de limpieza con compromiso de contratación

El Ayuntamiento de Corvera continúa desarrollando el Plan Local de Incorporación Social (PLIS) con nuevas iniciativas dirigidas a mejorar las oportunidades de acceso al mercado laboral de las personas desempleadas. El programa combina acompañamiento, formación y experiencia práctica con el objetivo de facilitar procesos de incorporación social y laboral adaptados a las circunstancias de cada persona.

En este marco, el Consistorio pondrá en marcha el próximo mes de octubre un nuevo curso de «Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales», de 150 horas de duración y carácter gratuito. La formación incluirá contenidos teóricos y un periodo de prácticas en empresa, de manera que las personas participantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno laboral real.

El curso está dirigido preferentemente a personas mayores de 18 años empadronadas en Corvera. Las personas interesadas pueden acudir al Área de Acción Social Municipal, ubicada en el edificio Tomás y Valiente de Las Vegas, donde recibirán información sobre los requisitos, el proceso de inscripción y las condiciones de participación. Desde este servicio municipal se informará a los candidatos y se valorará su adecuación al perfil del programa.

«La formación es una de las herramientas más importantes para abrir oportunidades y favorecer procesos reales de reincorporación social, pero queremos ir un paso más allá y que esa formación esté conectada con el empleo», ha señalado la vicealcaldesa y concejala de Acción Social, Patricia Suárez. En este sentido, ha destacado que el nuevo curso incorpora «un compromiso de contratación» y combina los conocimientos teóricos con una parte práctica.

El objetivo es que la formación no se quede únicamente en la obtención de una cualificación, sino que pueda convertirse en una oportunidad efectiva de empleo. La iniciativa se integra así en uno de los principales objetivos del PLIS: favorecer la autonomía y la incorporación laboral mediante itinerarios que respondan a las necesidades concretas de cada persona y que estén vinculados con las demandas del mercado de trabajo.

Suárez ha subrayado también la importancia de adaptar este tipo de programas a las circunstancias de sus destinatarios. «Desde el Área de Acción Social trabajamos para que las personas puedan recuperar autonomía y mejorar sus oportunidades. Para ello es fundamental ofrecer recursos que sean útiles, accesibles y que tengan una aplicación práctica en el mercado laboral», ha señalado. «No se trata simplemente de organizar un curso, sino de ofrecer un itinerario que pueda servir para dar un paso adelante», ha añadido.

La nueva iniciativa se suma a otras actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento de Corvera para facilitar la formación y el acceso al empleo. Entre ellas se encuentra el Taller de Empleo «Corvera Activa 8», que permite a personas desempleadas formarse y trabajar en el ámbito de la jardinería y el mantenimiento de zonas verdes, combinando formación teórica y práctica con la realización de trabajos de utilidad pública.

A estas medidas se añade el Plan de Empleo municipal, cofinanciado por el Principado de Asturias y el Ayuntamiento, que ha permitido realizar 23 contrataciones de doce meses de duración. De ellas, cinco corresponden a contratos en prácticas y 18 a personas desempleadas, diez mayores de 45 años y ocho menores de esa edad. El programa busca proporcionar experiencia laboral y mejorar las posibilidades de incorporación al mercado de trabajo.

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Con estas actuaciones, el Ayuntamiento pretende complementar la atención social con medidas orientadas a reforzar las capacidades profesionales, fomentar la autonomía personal y facilitar el acceso al empleo, dentro de una estrategia de incorporación social que busca que la formación tenga una utilidad directa para quienes participan en ella.