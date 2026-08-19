Versovera, un encuentro poético convertido en libro en Corvera

El Ayuntamiento de Corvera ha editado recientemente “Versovera” una completa colección de poemas de su encuentro anual de poesía escrita en asturiano. Un total de 42 poetas, jóvenes y veteranos, han aportado su grano de arena para mostrar el impulso de un certamen que busca compartir y mostrar la variedad de las propuestas literarias escritas en verso, con o sin rimas. El origen del “Versovera” se remonta a 2014, año en el que el poeta corverano Berto García presentó la antología “Contra’l silenciu”, una obra con cien voces que agrupó en una misma publicación a los poetas que ayudan a explicar el Surdimientu, la corriente cultural vinculada a la llingua asturiana desde los años setenta.

“A Rafael Rodríguez Valdés que estaba al frente de la Casa de la Llingua (servicio de normalización lingüística de Corvera) le pareció una propuesta útil y comenzaron así las bases para organizar el Versovera, un encuentro anual con poetas en asturiano”, detalló García, que es uno de las más de cuarenta voces que han aportado tres obras cada una para la compilación. El primer Versovera fue en 2015 y este mayo se cumplieron diez años de aquella primera edición.

“En el Ayuntamiento de Corvera llevábamos tiempo pensando en esta obra que ahora es una realidad impresa. El lector tiene entre manos una muestra del buen momento de la poesía asturiana del que este Versovera no solo quiere levantar acta, sino que invita a leerla, a conocerla y a disfrutarla en y desde Corvera”, apuntó el concejal de Cultura de Corvera, José Luis Montes, quien destacó el compromiso municipal con la defensa de la cultura y llingua asturianas.

Adolfo Camilo Díaz, que es el coordinador del área de Cultura de Corvera, fijó el origen de este proyecto vinculado al Versovera en la presentación de “Contra’l silenciu” y destacó la importancia de este encuentro anual cristalizado en un libro, del que se han editado quinientos ejemplares y se distribuye por bibliotecas y centros sociales del concejo. “El Versovera es la fe de vida de una llingua y de una literatura”, señaló Díaz, que añadió: “A través de esta publicación tenemos una antología como la que posiblemente ningún compilador hubiera podido hacer, muy viva, muy fresca, y desde luego pone termómetro a la temperatura real de la poesía en Asturias y en asturiano”.

Cada escritor aporta tres poemas al libro de “Versovera”. La publicación cuenta con texto de autores con una dilatada trayectoria y de otros que nunca antes habían publicado. Nombres como el Marisa López Diz, Héctor Pérez Iglesias, Susana Sela, Marta Mori, Moisés Cima, Noelia Ordieres o el de la actual consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez figuran en esta publicación “que incluye poemas que permiten viajar en el tiempo a lo largo de la poesía en asturiano”, sostiene Berto García, que otra de las voces incluidas en este “Versovera”.

Adolfo Camilo Díaz, que también es escritor, dramaturgo y mucho más, celebró el buen momento de la poesía asturiana. “Es uno de los géneros de mayor importancia y relevancia y absolutamente homologable a lo mejor de cualquier poética mundial, de cualquier otro idioma, de cualquier otra literatura”, remarcó el gerente de Cultura del Ayuntamiento de Corvera que ensalza la calidad de los textos de los más de cuarenta autores que han participado en los diferentes encuentros del Versovera y por lo tanto, tienen su hueco en esta publicación.

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“Versovera” no solo es poesía. Este encuentro poético sumó una actuación musical. Cada año, un grupo toca en este certamen y hasta la fecha ya han tocado “El Velcro”, “Lafu y Rebeca”, “Diañu Blues”, “Ún de Grao”, “Pandereteros d'Anguaño”, “Mostru l'horru” y en la última edición, "Vérsica".