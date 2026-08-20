La Banda de Gaites de Corvera abre una nueva frontera para el folclore asturiano con su debut en Cerdeña

La Banda de Gaites de Corvera suma desde este viernes un nuevo destino a una trayectoria internacional que acumula ya casi tres décadas. La formación dirigida por su fundador, Bras Rodrigo, participa entre el 21 y el 24 de agosto como agrupación invitada en las fiestas de San Lussorio, en la localidad de Tortolì, y lo hará además con un componente histórico: será la primera banda de gaitas asturiana en actuar en Cerdeña. "Esta nueva participación internacional demuestra la calidad y la capacidad de la formación para representar a Corvera en escenarios de todo el mundo", destacó el concejal de Cultura, José Luis Montes.

La agenda arrancará este viernes con un concierto en la Iglesia Parroquial de Sant'Andrea y tendrá uno de sus momentos centrales el domingo. Ese día, la banda participará primero en la celebración religiosa junto a formaciones locales y, a las siete de la tarde, se incorporará a la gran procesión de San Lussorio, en la que acompañará al santo junto a caballeros, estandartes, tambores y distintos grupos folclóricos de la isla. La jornada culminará con la presencia de los músicos asturianos en "Sardegna in Festa", un encuentro dedicado a las tradiciones y la cultura popular. Montes subrayó el simbolismo de la visita: "Que una formación corverana sea la primera banda de gaitas asturiana en actuar en Cerdeña supone un nuevo hito en su trayectoria y una oportunidad para compartir nuestra cultura con el público de la isla".

El Ayuntamiento ha respaldado la participación de la agrupación por entender que supone también una herramienta de promoción exterior del concejo y de Asturias. El responsable municipal de Cultura defendió que estas actuaciones permiten difundir un patrimonio musical que forma parte de la identidad local y abrir nuevos espacios de colaboración. "La música tradicional es una parte fundamental de nuestra identidad y apoyar a quienes trabajan por mantenerla viva y llevarla a nuevos espacios forma parte también de nuestro compromiso con la cultura", recalcó Montes.

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Fundada en 1998 y vinculada en sus comienzos a la Escuela de Música Tradicional de Corvera, la banda cumple 28 años de actividad con un amplio historial de actuaciones fuera de Asturias. Entre sus principales citas internacionales figuran el Desfile de San Patricio de Nueva York, donde recorrió la Quinta Avenida; el Breizh Touch de París, en los Campos Elíseos, y el Festival Intercéltico de Lorient, además de viajes por distintos países de Europa, América y Asia. El pasado año añadió India a su recorrido al convertirse igualmente en la primera banda de gaitas participante en un festival que reunió delegaciones de 24 países. La escala en Cerdeña representa ahora otro paso en esa vocación de llevar la música tradicional asturiana más allá de las fronteras del Principado.