Cierre temporal de la pasarela flotante del pantano de Trasona
Labores de mantenimiento explican la clausura hasta el próximo 4 de septiembre de ese tramo de la senda verde del embalse corverano
I. G.
La pasarela flotante del embalse de Trasona, la que une Santa Cruz con el Centro de tecnificación deportiva, ha sido cerrada al paso de viandantes de manera temporal. Así lo ha comunicado el Ayuntamiento de Corvera. La razón de esa clausura está relacionada con trabajos de reparación y mantenimiento del puente. Según expone el Consistorio, la pasarela permanecerá cerrada al tránsito hasta el próximo 4 de septiembre.
Esa pasarela forma parte del Centro de tecnificación deportiva de Trasona y su titular es el Principado de Asturias. Ese paso que une dos orillas del pantano corverano es utilizado por deportistas y también por los vecinos que suelen salir a caminar por el entorno del embalse. Es más, este tramo forma parte de la senda verde que rodea el pantano. Ese puente flotante también es utilizado por las personas que acuden a pasar el día al área recreativa de Gabitos.
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