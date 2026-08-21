Corvera brinda una tarde entera a la sidra con escanciadores, teatro, juegos tradicionales y música de chigre

La sidra será una de las grandes protagonistas de las Fiestas de Corvera. El Ayuntamiento recuperará por segundo año consecutivo la Tarde Asturiana, una jornada dedicada a las tradiciones y al patrimonio popular que se celebrará el sábado 12 de septiembre. La mayor parte de las actividades tendrán lugar en el Práu de la Fiesta y combinarán participación, juegos tradicionales, escanciado y teatro. El concejal de Cultura, José Luis Montes, recuerda que la iniciativa nació "con vocación de continuidad" y para incorporar a los festejos "una mirada especialmente vinculada a nuestras tradiciones y a nuestra cultura popular".

El programa arrancará a las 17.00 horas con el taller "Mayando entiéndense la xente", centrado en la tradición ligada a la elaboración de la sidra, y con el Trofeo de Llave. A las 18.00 horas llegará el "Concurso d’Escanciadores", uno de los momentos centrales de la tarde. "Hemos querido utilizar la sidra como hilo conductor de toda la jornada, porque alrededor de ella existe todo un patrimonio cultural formado por costumbres, oficios, juegos, música y espacios de encuentro", explica Montes.

La programación continuará a las 18.30 horas con "Ambarín, la color de la sidra", de d’Hipnótica Teatru. Más tarde, la actividad se trasladará al Teatro La Lechera de Cancienes, donde a las 20.30 horas actuará La Xarangana Live con su espectáculo "Chigre Música", inspirado en el ambiente de los chigres asturianos. El Ayuntamiento plantea así una propuesta "abierta, participativa y para todos los públicos".

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Con esta segunda edición, Corvera busca consolidar la Tarde Asturiana dentro de su calendario festivo y reforzar la presencia de la cultura tradicional. "Queremos que las Fiestas de Corvera sean también un espacio para poner en valor aquello que forma parte de nuestra historia y de nuestra manera de entender la vida", señala Montes. El edil reivindica que "la sidra, los chigres, el escanciado, la música y la cultura tradicional" forman parte de un patrimonio colectivo que debe estar presente en la programación.