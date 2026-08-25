Puesta a punto estival para las piscinas de Las Vegas: Corvera destina 4.500 euros al mantenimiento integral de la instalación

El Ayuntamiento de Corvera aprovecha el bajón de actividad de agosto para poner a punto las instalaciones acuáticas del Complejo Deportivo de Las Vegas. El espacio afronta una campaña de mantenimiento integral que incluye la limpieza a fondo del vaso grande, el arreglo del vaso pequeño y la sustitución de los sistemas de desbordamiento, con el objetivo de reabrir en condiciones óptimas de conservación y seguridad de cara al nuevo curso.

La intervención cuenta con una inversión total de 4.500 euros. La mayor parte de los trabajos los asume directamente el personal municipal, mientras que el resto corre a cargo de una empresa externa de ingeniería. El plan contempla el vaciado completo, desinfección y revisión técnica de los dos vasos de la piscina cubierta, además de la reparación de una fuga detectada en el vaso pequeño. Asimismo, se renovarán las rejillas, esquineras y canaletas perimetrales antes de proceder al posterior llenado de las piletas.

Iván Fernández en las piscinas de Las Vegas. / Ayuntamiento de Corvera

Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia municipal para responder al fuerte incremento de demanda registrado tras asumir la gestión directa del centro. En palabras del alcalde de Corvera, Iván Fernández, "el Complejo Deportivo es una instalación fundamental para Corvera y el crecimiento que ha experimentado desde que recuperamos su gestión municipal demuestra que estamos haciendo las cosas bien. Hemos pasado de unos 1.100 abonados a más de 2.200 y, al mismo tiempo, hemos ampliado espacios, renovado equipamiento y mejorado las instalaciones".

El cierre estival permite abordar estas intervenciones sin interferir en la rutina diaria de los usuarios. "El verano es también un momento para poner a punto las instalaciones. Aprovechamos el cierre de las piscinas para acometer trabajos que durante el resto del año serían mucho más difíciles de realizar, porque queremos que cuando vuelvan a estar plenamente operativas lo hagan en las mejores condiciones de conservación y seguridad", añade el regidor.

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El Consistorio ha acompañado esta alta demanda con la ampliación de salas, la adquisición de nueva maquinaria para el gimnasio y la optimización de los espacios de musculación y actividades dirigidas. "La evolución de los usuarios nos obliga también a mantener un esfuerzo constante de conservación y mejora. No se trata únicamente de incorporar más equipamiento o ampliar espacios, sino de cuidar diariamente unas instalaciones que utilizan más de 2.200 personas. Estamos haciendo un esfuerzo importante con medios municipales para que el complejo siga creciendo y respondiendo a las necesidades de sus usuarios", sostiene Fernández sobre un recinto que se consolida como el gran referente deportivo del municipio.