Últimas plazas disponibles para la Comida en la Calle de Corvera: más de 560 vecinos ya tienen mesa

A solo tres días de que se agote el plazo, la 14.ª Comida en la Calle de Corvera encara la recta final de sus inscripciones. Este viernes, 28 de agosto, finaliza sin prórroga el periodo para reservar mesa en la carpa municipal o para que los establecimientos hosteleros del municipio soliciten espacio y autorizaciones. Hasta el momento, 566 personas han asegurado su sitio para la cita del próximo domingo 13 de septiembre, enmarcada en el Día de Romería de las fiestas locales.

Para la celebración, el Ayuntamiento habilitará una carpa en la plaza del parque Europa de Las Vegas con capacidad para unos 700 comensales. Aún quedan las últimas plazas disponibles para un festejo que se desarrollará entre las 14.00 horas y las 19.00 horas, acompañado por pasacalles y actuaciones musicales.

Para inscribirse, los vecinos deben acudir al Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC), situado en el Centro Tomás y Valiente de Las Vegas, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Es necesario aportar el nombre del responsable, un teléfono y el número exacto de asistentes, un dato fundamental para que la Policía Local y el consistorio organicen la logística y el operativo de seguridad.

La fecha límite aplica también a los bares y restaurantes del municipio, pertenezcan o no a APYMEC, que deseen participar o tramitar permisos para actividades paralelas como música o cortes de calle. El Ayuntamiento cederá gratuitamente mesas y sillas para un máximo de 48 comensales por local a quienes formalicen la solicitud dentro del plazo fijado.

“Este viernes termina el plazo y queremos hacer un último llamamiento tanto a las personas que quieran participar en el comedor del parque Europa como a los hosteleros que quieran sumarse. Todavía quedan plazas, pero necesitamos cerrar las inscripciones para organizar todos los aspectos de una jornada que reúne a miles de personas”, ha señalado el alcalde, Iván Fernández.

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El regidor insiste en que no se tramitarán permisos ni solicitudes fuera de fecha por motivos organizativos. “Necesitamos disponer de toda la información para garantizar que la jornada se desarrolle con normalidad y seguridad. El viernes se cierra el plazo, por lo que animamos a quienes no se hayan apuntado a que lo hagan en estos últimos días”, ha concluido.