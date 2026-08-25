Villa impulsa su tejido asociativo y alcanza los 300 socios: “En 2022 solo éramos dos personas para tirar de todo, ahora rozamos la decen”

La asociación de vecinos de Villa atraviesa un momento clave de consolidación tras superar los años más difíciles del parón festivo. Con una masa social que ya alcanza los 300 socios, la entidad ha logrado fortalecer su directiva y ampliar su abanico de actividades para dinamizar la vida cotidiana del pueblo. El cambio de etapa comenzó en 2022, cuando Daniel Martínez asumió la presidencia. “Entré en 2022, después de dos años sin fiestas por culpa del COVID, y al principio solo éramos dos personas para tirar de todo”, recuerda Martínez, que a sus 31 años lidera una junta renovada que ha pasado de trabajar bajo mínimos a contar con cerca de diez integrantes.

Esta ampliación del equipo ha permitido abarcar proyectos de mayor envergadura, como la gestión directa de la barra del bar durante las pasadas festividades, una iniciativa propia que dio un resultado económico y de afluencia muy positivo. La respuesta del público fue masiva, reuniendo a casi trescientas personas en la cena del viernes y llenando la carpa durante todo el fin de semana. Tras este éxito, la junta confía en poder sacar adelante la apertura del bar del local social: “Queremos ir abriéndolo de forma progresiva los sábados y domingos para darle más vida al pueblo durante todo el año”.

Junto a la fiesta anual, la agenda fija de la entidad incluye dos excursiones al año, la celebración del tradicional Magüestu gratuito para socios y la comida de fin de año. Un abanico de eventos que la directiva incide en que es posible sostener gracias a las dos líneas de subvención municipal que recibe la junta, destinadas a Festejos y Cultura. Sin embargo, el reto principal sigue siendo la participación en el día a día, y es que la entidad lamenta la baja asistencia a las asambleas y la dificultad para sacar adelante los talleres gratuitos: “Aquí para las actividades hace falta que venga la gente de fuera. Si el Ayuntamiento propone un taller y piden un mínimo de cinco personas, a veces ni a eso llegamos”, detalla María Elena Martínez, tesorera.

En el plano de las infraestructuras y servicios, la sintonía entre la asociación y el Ayuntamiento de Corvera es fluida. La directiva actúa como canalizador directo de los baches y averías de los vecinos, y ya ha conseguido incluir el asfaltado de un tramo de 500 metros en el próximo plan municipal. A esto se sumará la construcción de unos nuevos vestuarios y almacén junto a la cubierta deportiva, un proyecto valorado por la junta para guardar el material de los eventos.

Asimismo, en materia de movilidad se contrapone la falta de autobús urbano por el interior del pueblo con soluciones que sí responden eficazmente, como el transporte escolar puerta a puerta o el servicio de taxi nocturno gratuito que conecta Las Vegas con el entorno rural del municipio: “El servicio de taxi nocturno o el transporte escolar funcionan muy bien y solucionan la papeleta a muchos vecinos”.

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Finalmente, la llegada de nuevas familias está marcando la demografía de Villa. Aunque el pueblo sufre el envejecimiento de su población autóctona, la cercanía con Avilés y la autopista ha disparado la demanda de vivienda. Lorena Sánchez, vocal y residente llegada en 2019, destaca el buen ambiente comunitario y la implicación de los nuevos vecinos: “La gente que está viniendo nueva es muy participativa, vienen con niños, aportan ideas y traen mucha vida al pueblo”.