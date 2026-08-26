El Corvera FEST toma la plaza Roja de Las Vegas con cinco horas de fiesta ininterrumpida
Un cartel 100% asturiano encabezado por Blouk, RVS DJ, Franky DJ y Jairo Ortal ofrecerá una mezcla de música urbana, pop y electrónica para todas las edades
Cinco horas de música ininterrumpida con acceso gratuito y un cartel volcado en la escena regional. Así se presenta el Corvera FEST, la gran apuesta para el público joven durante las fiestas patronales del concejo que tomará la Plaza Roja del Parque Europa, en Las Vegas, el próximo sábado 12 de septiembre de 20.00 a 01.00 horas.
La propuesta abarca un abanico amplio de estilos mediante la combinación de música electrónica, pop, hip-hop, reggaetón y electrolatino. A lo largo de las cinco horas de programación, cuatro artistas y dos DJs subirán a un camión escenario para dinamizar la velada, sin descartar sorpresas o incorporaciones de última hora.
El maestro de ceremonias de la jornada será Jairo Ortal DJ, encargado de presentar a los distintos talentos. El cartel cuenta con una destacada representación de la escena local, incluyendo al rapero Blouk y su mezcla de sonidos urbanos, a RVS DJ tras su paso por el festival Boombastic, y a Franky DJ al frente de la discomóvil Danky Macroshow.
La vicealcaldesa y concejala de Juventud, Patricia Suárez, ha señalado el objetivo integrador de este formato. "Queremos que sea un festival especialmente atractivo para la gente joven, pero sin cerrarlo a un único público. Hemos buscado un cartel con diferentes estilos para que puedan disfrutarlo personas de distintas edades y con gustos musicales diferentes. La idea es que durante toda la noche haya diferentes propuestas y que el público pueda disfrutar de una programación muy dinámica", apunta la edil.
Esta iniciativa recoge el testigo de anteriores propuestas musicales del municipio, apostando por un formato renovado en espacio público. Además, la concejala insiste en el valor de los artistas de la región: "Estamos dando protagonismo a músicos y DJs de aquí, porque tenemos mucho talento y porque creemos que las fiestas también son un buen escaparate para que el público pueda conocer y disfrutar de artistas de nuestra tierra".
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