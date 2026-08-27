Salud y ocio en comunidad: Corvera lanza sus actividades gratuitas para mayores de 55 años en todo el concejo

Las personas mayores de 55 años del concejo de Corvera podrán inscribirse a partir de este viernes, a las 9.00 horas, en la nueva edición de las Actividades Ciudadanas para Mayores. La propuesta municipal, de carácter totalmente gratuito, busca acercar alternativas de ocio, bienestar y convivencia a todas las parroquias del municipio. El plazo para tramitar las solicitudes se mantendrá abierto hasta las dos de la tarde del próximo 18 de septiembre, antes de que los talleres arranquen de forma oficial el día 28.

Para facilitar la gestión a los vecinos, el Consistorio ha dispuesto distintos canales de atención presencial, telemática y telefónica. Las inscripciones pueden realizarse a través de un formulario digital o acudiendo a la conserjería del centro Tomás y Valiente de Las Vegas, de lunes a viernes en horario de 11.00 a 13.00 horas. También se atenderá presencialmente los martes y jueves en el SAC de Trasona, de 12.00 a 14.00 horas, y por vía telefónica llamando al 985505700 en la Casa Consistorial, de nueve de la mañana a dos de la tarde.

El regidor corverano, Iván Fernández, destacó la vertiente social y comunitaria de esta iniciativa, señalando que "un año más mantenemos una programación pensada para que las personas mayores puedan disfrutar de su tiempo libre, mantenerse activas y, sobre todo, compartir espacios y actividades con otras personas". En esta línea, el alcalde remarcó que la iniciativa cumple un papel clave más allá de la salud física, ya que "además de favorecer un envejecimiento activo, estas actividades cumplen una función social muy importante. Son espacios de encuentro, de relación y de creación de vínculos, también son algo especialmente necesario para prevenir situaciones de soledad no deseada".

La oferta sociocultural diseñada para este curso engloba cinco modalidades adaptadas a distintos perfiles e intereses: Manualidades, Risoterapia, Activa tu cuerpo con música, Bailes de salón y Estimulación cognitiva. Los participantes tienen la opción de solicitar plaza en todas aquellas disciplinas que sean de su agrado, abarcando desde la creatividad y la agilidad mental hasta la expresión corporal y el ejercicio físico moderado.

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El programa reafirma su modelo descentralizado para evitar desplazamientos innecesarios, llevando las sesiones directamente a Las Vegas, Los Campos, Trasona, Cancienes, Molleda, Villa y Solís. Sobre este despliegue territorial, la vicealcaldesa y concejala de Acción Social, Patricia Suárez, indicó en que una de las claves de este programa es precisamente su implantación en distintas localidades del concejo, "porque queremos acercar las actividades a los vecinos y vecinas y facilitar que puedan participar sin necesidad de grandes desplazamientos". Los horarios concretos y la distribución de los grupos por parroquia están disponibles para su consulta durante el proceso de matriculación.