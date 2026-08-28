Corvera se consagra a las verbenas, el rock y la gastronomía para celebrar sus fiestas populares

Corvera se consagra a las verbenas, el rock el deporte y la gastronomía por sus fiestas populares, que se celebrarán en la cuesta de Los Campos del 11 al 13 de septiembre. "Presentamos un programa muy amplio, pensado para que las fiestas puedan disfrutarse de muchas maneras y por públicos muy diferentes, queriendo mantener el equilibrio entre las citas que ya forman parte de la identidad de nuestras fiestas y nuevas propuestas que permitan seguir ampliando la programación”, expuso el concejal de Festejos del Ayuntamiento de Corvera, Rafael Alonso, respecto a unos festejos que tendrán en "París de Noia", Dani Parrodo "The Goat" y Joaquín Pajarón sus cabezas de cartel, en el que tampoco faltarán actividades para los más pequeños.

Los festejos comenzarán primero para los más pequeños. Del 2 al 4 de septiembre se instalará en el Parque Europa "Pequelandia", dodne los niños podrán disfrutar de juegos e hinchables gratuitos durante los días 2, 3 y 4 de septiembre. El día 5, el Llar de Las Vegas será el escenario de una nueva edición de Rockvera, con entrada libre y actuaciones desde las 12.30 horas.

Las fiestas como tal comenzarán el viernes 11 de septiembre, Día de Corvera, a las 17.30 horas, con la tradicional Gala Corvera Ejemplar en La Lechera de Cancienes, donde se rendirá homenaje a cuatro personas y colectivos vinculados al municipio por su trayectoria y aportación a la sociedad: la científica Elena Mielgo; Noemí Álvarez, especialista en recuperación de manos; el comunicador Alfredo Suárez; y la Comisión de Festejos de San Justo y Pastor. Con la caída del sol, el prao de la fiesta acogerá a las 22.15 horas un espectáculo protagonizado por el humorista Joaquín Pajarón y el gaitero Bras Rodrígo. A continuación, Dani Parrondo "The Goat", convertirá el recinto festivo en una discoteca al aire libre con su show.

Al día siguiente, la fiesta continuará a las 20.00 horas en el Teatro El Llar, donde Emma Ozores protagonizará la obra "El último que apague la luz", una propuesta que reúne humor y tradición para conmemorar los 100 años de la familia Ozores. Por otra parte, al mismo tiempo, se celebrará el "Corvera Fest" en la plaza Roja del Parque Europa de Las Vegas con acceso libre y gratuito, donde habrá música dirigida al público juvenil, pero con una programación abierta a todas las edades y gustos musicales. Además, las verbenas continuarán en el prao de la fiesta a las 22.00 horas con las orquestas "Panorama City" y "Rebelión", donde, entre las actuaciones de los grupos, se llevará a cabo un espectáculo pirotécnico.

El último día de celebración habrá banquete popular con la Comida en la Calle, que comenzará a las 14.00 horas y volverá a reunir a miles de vecinos en la plaza Roja del Parque de Europa y en terrazas del concejo. Por la noche, será el turno para que la orquesta gallega "París de Noia" con una verbena de 19.30 a las 22.30 horas.

El deporte también será protagonista durante los festejos. Destaca la Marcha Cicloturista, que se celebrará el sábado 12 de septiembre, con salida a las 11.00 horas desde la plaza de Los Maestros de Las Vegas, donde sus participantes recorrerán 11,7 kilómetros por el concejo hasta la meta en el prao de la fiesta.