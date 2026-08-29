Corvera entregará los días 2 y 3 los cheques de apoyo educativo para el curso 2026/2027

El Ayuntamiento de Corvera entregará entre los días 2 y 3 de septiembre 268 cheques de apoyo educativo para el próximo curso, con diferentes ayudas en función del curso escolar: 90 euros para el alumnado de Infantil; 150 euros para el de primero a tercero de Primaria; 120 euros para el de cuarto a sexto de Primaria, y 140 euros para la ESO y Bachillerato. Estos vales podrán canjearse por material escolar en comercios del concejo.

Las familias beneficiarias de los cheques podrán recogerlos en el salón de actos del edificio Tomás y Valiente de Las Vegas, de 09.00 a 13.00 horas. Asimismo, se puede autorizar a otras personas para recogerlo en caso de que los titulares no pudieran acudir; esta autorización debe ser por escrito y presentando copia del DNI del titular. Los cheques se pueden canjear para infantil y primaria hasta el 30 de septiembre, y hasta el 31 de octubre para ESO y bachillerato, en el comercio local que se indica en el momento de retirarlo.

"Muchas personas comentan que la verdadera cuesta económica no es la de enero, sino la de septiembre con la vuelta al colegio. Con la entrega de estos cheques educativos intentamos mitigar de alguna manera ese gasto al que muchas familias con hijos se tienen que enfrentar en este mes", explica la vicealcaldesa y concejala de Acción Social, Patricia Suárez.

El programa está presupuestado en casi 65.000 euros, repartidos en: 44.890 a familias y 20.000 a los colegios para que lo empleen en libros y material escolar, donde el reparto es proporcional al número de alumnos. Los centros educativos que reciben esa aportación son: C.P. Las Vegas, C.P. Los Campos, C.P. Francisco Fernández, IES Corvera y C.E.I.P. Sagrada Familia.

"Esta medida tiene múltiples efectos positivos: por un lado, beneficia directamente a las familias, pero también revierte en el comercio local, ya que tanto las familias como los centros educativos canjean estos cheques en los establecimientos colaboradores: Anagraf, Peyma, Trisquel y Sayme. Además, el profesorado nos traslada que se nota que todos los niños y niñas disponen del material necesario, algo que es bueno para todo el mundo", ha destacado la vicealcaldesa.

La convocatoria para el Cheque de Apoyo Educativo se publica anualmente dentro del primer trimestre del año y puede ser solicitada por el alumnado de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato empadronado en Corvera, y que curse estudios tanto en centros públicos como concertados dentro y fuera del municipio.