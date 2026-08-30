Tino Bada marcha a Oviedo con "la emoción y el cariño" de Cancienes

Llevaron el homenaje medio a escondidas: querían que "don Constantino Bada" se llevara una sorpresa. "Y me la llevé", confiesa el, por el momento, y desde hace ocho años, párroco de la unidad pastoral de Cancienes, Trasona, Solís y Los Campos.

"Sabía que habíamos cambiado la hora de la misa en la antigua iglesia de Santa María de Cancienes, pero nada más", cuenta el sacerdote que el próximo día 13 se incorpora como vicario de la basílica ovetense de San Juan El Real, el segundo de Javier Suárez, pero se encontró con un centenar de feligreses y un pequeño concierto de Tina Gutiérrez y un gaitero y un tamboritero de la Banda de Gaitas de Corvera. Y, al final de todo, un pequeño "cátering" en el que emergieron "la emoción y el cariño" que Bada supo cocinar durante todo este tiempo. "Me llevo eso: todo su cariño", señaló el cura refiriéndose a los que montaron toda la fiesta. Y estos, además, lo resumieron a su modo: «Fue todo muy emotivo».

"Desde que salieron los cambios, empezamos a preparar todo esto", cuenta Yolanda Bango, presente en la organización. "Funcionamos con el boca a boca... con el Whattsapp, pero procurando que Bada no se enterara de nada", señala.

Acudieron al banquete de ayer a mediodía «al rededor de un centenar de personas, pero hubo muchas más: las que quisieron poner lo que les correspondía para los regalos. «Muchos, estoy abrumado», reconoció el sacerdote que llegó a Corvera coincidiendo con la celebración "de los santinos Justo y Pastor", en Solís. "Fue lo primero que vi y me dije que sería lo último si en algún momento tenía que marchar", admitió.

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"Para el día 20 me tienen preparado una fiesta en Trasona: este va a ser un mes de muchas despedidas", admitió Bada. En sus redes lo escribió así: "Han sido años de camino compartido, de fe, de trabajo, de alegrías y también de dificultades afrontadas juntos. Hoy no he sentido que se cerraba una puerta, sino que todo cuanto hemos vivido quedaba guardado en ese lugar donde nada verdadero se pierde: el corazón".