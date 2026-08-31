Los niños también tienen su espacio en las fiestas de Corvera: tres días de Pequelandia y una Folixa de los Colores

Los niños volverán a ser protagonistas en las Fiestas de Corvera con el regreso de Pequelandia a la plaza del parque Europa de Las Vegas. Los juegos e hinchables abrirán los días 2, 3 y 4 de septiembre, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas, con acceso gratuito. "Pequelandia no puede faltar en nuestras fiestas", destacó el concejal de Festejos, Rafael Alonso.

La programación reforzará además su apuesta por la accesibilidad y la inclusión. Entre las 19.30 y las 20.30 horas, los juegos estarán reservados para menores con distintas capacidades o necesidades educativas especiales, y se instalarán pictogramas en los hinchables y accesos. Alonso subrayó que estos apoyos facilitan la participación de niños con TDAH, TEA o discapacidad auditiva.

Pequelandia contará con campo de fútbol hinchable, caseta de feria, pasarela wipe-out y varios toboganes, todos ellos supervisados por monitores. Si llueve, la actividad se trasladará a la pista cubierta del colegio de Las Vegas, por lo que su celebración estará garantizada.

La siguiente gran cita será el viernes 11 de septiembre con la séptima edición de la Folixa de los Colores, que incluirá una holi party, lanzamiento de polvos, agua y fiesta de la espuma. La actividad comenzará a las 17.00 horas y se prolongará hasta las 20.00. "Pedimos que se utilicen los polvos homologados de la fiesta, que ofrecen todas las garantías de seguridad", señaló la vicealcaldesa y concejala de Juventud, Patricia Suárez.

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La Folixa dispondrá también de un espacio específico para personas con movilidad reducida y necesidades especiales. "Queremos que las fiestas de Corvera sean unas fiestas para todos y todas", defendió Suárez. La oferta infantil se completará con fútbol sala, artes marciales, marcha cicloturista y atracciones de feria, con precios rebajados el 14 de septiembre.