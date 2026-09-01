Deberes hechos en Corvera: el Ayuntamiento atiende el 100 por ciento de las necesidades de sus colegios

El Ayuntamiento de Corvera ha logrado este verano un hito inédito en el cuidado de sus colegios: atender el 100 por ciento de las peticiones formuladas por la comunidad educativa. Con el inicio del curso a la vuelta de la esquina y antes del regreso del alumnado a las aulas, el alcalde, Iván Fernández, y los concejales de Educación, José Luis Montes, y de Obras y Servicios, Jorge Suárez, recorrieron este lunes las instalaciones de los colegios públicos de Los Campos, Las Vegas y Cancienes para comprobar el resultado de las intervenciones realizadas durante los meses estivales.

Esta campaña ha supuesto un despliegue de cerca de un centenar de actuaciones con una inversión total de 70.000 euros destinados a la conservación, reparación y mantenimiento de los edificios. En materia de infraestructuras, los trabajos han resuelto la eliminación de filtraciones mediante la mejora de canalones y la reparación de aleros, además de arreglar los pavimentos y diversas zonas de los gimnasios. A su vez, las tareas han incluido el pintado de dependencias, la adecuación de espacios interiores, la renovación de mobiliario, la revisión de los protectores de columnas en los patios y la puesta a punto de los elementos de seguridad en las instalaciones deportivas.

El Alcalde calificó el resultado de los trabajos como "especialmente positivo" al no dejar tareas pendientes para el periodo escolar, algo poco frecuente en este tipo de programas. "Este año podemos decir que hemos dado respuesta al 100 por ciento de las peticiones que nos trasladaron los centros educativos", destacó Fernández, que recalcó la dificultad de lograr este nivel de cumplimiento en las peticiones escolares. En ese sentido, destacó que "no siempre es posible alcanzar este nivel de ejecución, porque las necesidades son diferentes cada año y algunas actuaciones pueden requerir más tiempo o depender de materiales que no están disponibles inmediatamente". Actualmente, solo restan remates puntuales a la espera de recibir materiales específicos.

Tal y como detalló el Consistorio, el éxito de la campaña responde a una metodología de trabajo muy definida que arranca a finales de mayo, tras la celebración del Consejo Escolar Municipal. El Ayuntamiento remitió entonces una comunicación a las AMPA y a las direcciones para recoger sus demandas relativas a mantenimiento y custodia. A comienzos del verano, los responsables municipales visitan los colegios para planificar los trabajos y ejecutarlos durante el parón académico, evitando cualquier interferencia con la actividad de las aulas.

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La inspección de estos días, con el profesorado ya reincorporado, cierra un proceso basado en la comunicación fluida. "Esta coordinación permanente con las direcciones de los centros es fundamental, porque son quienes conocen de primera mano las necesidades de sus instalaciones y nos permiten establecer las prioridades", recalcó Fernández. Este modelo de gestión, además, no se limita a la campaña de verano: el Ayuntamiento mantiene una planificación continua durante todo el curso escolar que replica exactamente este mismo procedimiento en las vacaciones de Navidad y Semana Santa para asegurar el perfecto estado de las instalaciones todo el año.