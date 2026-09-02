El Alcalde de Corvera arropa a sus vecinos ejemplares: "Sois un orgullo para el pueblo"

El alcalde, Iván Fernández, recibió este miércoles en la casa consistorial a los galardonados con la distinción "Corvera Ejemplar 2026", en un encuentro previo a la entrega oficial de los premios, que se celebrará el próximo viernes 11 de septiembre, a las 17.30 horas, en el Teatro La Lechera de Cancienes. El reconocimiento, que se otorga desde el año 2012 para destacar el compromiso y la aportación de sus vecinos en ámbitos como la ciencia, la salud, la cultura o el asociacionismo, distingue este año a la Comisión de Festejos de San Justo y San Pastor de Solís, a la investigadora Elena Mielgo, a la terapeuta ocupacional Noemí Álvarez y al periodista Alfredo Suárez, este último ausente en la recepción por motivos laborales.

Durante el encuentro, el regidor municipal subrayó la diversidad y la calidad humana de las trayectorias premiadas. "Ellos son los grandes protagonistas. Más que darles la enhorabuena, hay que darles las gracias por su encomiable labor y por contribuir a que tengamos una Corvera mejor día a día", destacó Fernández, que recordó que el espíritu de este reconocimiento es poner en valor historias e iniciativas que a menudo pasan desapercibidas para la propia ciudadanía.

Por la Comisión de Festejos de Solís acudieron su presidente y su secretaria, Carlos González y Patricia Rodríguez, respectivamente. La entidad se convierte en la primera entidad en recibir este galardón, una propuesta impulsada por la propia Asociación de Vecinos de Solís. La actual junta directiva suma ya dos décadas de trabajo y el próximo año organizará el 50 aniversario de la tradicional procesión de la misa del domingo, además de medio siglo de labor festiva ininterrumpida. "Empezamos en la comisión siendo unos adolescentes con 18 o 19 años y ahora nos encontramos compaginando la fiesta con la vida laboral y familiar. Somos un pueblo pequeño y la fiesta es de lo poco que tenemos; si la quitamos, perdemos la esencia de pueblo y de unidad", expuso Rodríguez.

Los corveranos ejemplares, en el despacho del Alcalde. / Christian García

El orgullo de regresar al lugar de origen impregnó las palabras de Elena Mielgo. La investigadora del centro tecnológico Idonial, especializada en ciencia de materiales, innovación industrial y energías renovables, definió el reconocimiento como el más entrañable de su carrera. "Uno espera siempre recibir reconocimientos de los lugares a los que llega y no de aquellos de los que partió. Es un orgullo recibir esto de casa y que hayan valorado mi trayectoria", señaló Mielgo.

Por su parte, Noemí Álvarez, terapeuta de referencia estatal en rehabilitación neurológica y de mano, señaló que el galardón adquiere un matiz familiar especial, ya que toma el testigo de su hermana, reconocida a título póstumo en la edición anterior. Álvarez aprovechó para destacar la fuerza del emprendimiento femenino y confió en que su trayectoria sirva de impulso a futuras generaciones. "Estoy muy contenta, sobre todo como mujer, porque venir de una tradición de mujeres emprendedoras no es lo más habitual. Poder romper esa frontera y mostrarlo a Corvera es genial para inspirar a otras personas que vengan después a decir 'joder, yo también lo voy a hacer'", concluyó.

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La nómina de homenajeados la completará en la gala del día 11 el periodista Alfredo Suárez, natural de Cancienes. El jurado ha querido destacar su trayectoria en medios nacionales y su capacidad para divulgar la cultura y la llingua asturiana a través de las redes sociales, combinando rigor, cercanía y humor para acercar estos contenidos a nuevos públicos sin perder el vínculo y el compromiso con su tierra de origen.