Corvera vuelve a hacer historia: Más de 4.000 vecinos se sentarán a la mesa en la Comida en la Calle

La Comida en la Calle de Corvera ha pulverizado de nuevo sus marcas al rebasar por segundo año consecutivo la barrera de los 4.000 participantes, consolidándose como la gran cita de convivencia de las fiestas locales. Un total de 4.023 vecinos y visitantes se darán cita el próximo domingo 13 de septiembre, de 14.00 a 19.00 horas, en un evento multitudinario que reunirá en sus mesas al 25 por ciento de la población total del concejo, un volumen representativo que en grandes ciudades asturianas equivaldría a 19.000 comensales en Avilés, 56.000 en Oviedo o cerca de 69.000 en Gijón.

La fiesta se desarrollará entre la explanada del Parque de Europa de Las Vegas y los 26 bares y restaurantes que se han sumado este año a la iniciativa. Entre ellos destacan los tres establecimientos ubicados en el recinto festivo del prao de la fiesta, cuyos beneficios irán destinados íntegramente a las entidades deportivas locales Náutico Ensidesa, Sociedad Deportiva Cancienes y Tenis de Mesa Corverastur. La logística municipal garantizará que todos los asistentes dispongan de sitio sentado para comer, suministrando a cada local tableros y sillas para 48 comensales, mientras que en el Parque de Europa se desplegará el mobiliario para atender a 631 personas inscritas, lo que supone rozar el 90 por ciento del aforo máximo de ese espacio.

Para coordinar los dispositivos de la jornada, el alcalde de Corvera, Iván Fernández, mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la hostelería local, acompañado por el jefe de la Policía Local, Rubén Lorenzo, y los concejales de Seguridad, Festejos y Comercio, Antonio Durán, Rafael Alonso y Begoña Fernández, respectivamente. Durante el encuentro, el regidor explicó que el Consistorio atenderá las peticiones del sector permitiendo pequeñas actuaciones musicales y efectuando los cortes de tráfico necesarios con las debidas garantías.

Un instante de la comida en la calle de Corvera del año pasado. / Mario Canteli

El alcalde subrayó la trascendencia social y económica del encuentro en el marco de las fiestas, que afrontan sus días grandes entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre. "La Comida en la Calle se ha convertido en mucho más que una actividad de las fiestas. Es ya una de esas jornadas que forman parte de la identidad festiva de Corvera, porque consigue reunir a miles de personas, generar ambiente en nuestras calles y, al mismo tiempo, ofrecer un impulso muy importante a la hostelería y al comercio local", afirmó Iván Fernández.

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Asimismo, el regidor municipal insistió en la voluntad del Ayuntamiento de volcarse con el tejido económico del concejo durante la celebración. "La Comida en la Calle es una fiesta de participación vecinal, pero también una jornada muy importante para el comercio local y, en este caso concreto, para nuestra hostelería. Por eso queremos facilitar al máximo que los establecimientos puedan desarrollar sus actividades y atender sus peticiones, siempre dentro de las necesarias condiciones de seguridad. Queremos que sea un día de fiesta para los vecinos y vecinas y también una buena jornada para nuestros hosteleros", concluyó el regidor.