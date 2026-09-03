Rafael Alonso, concejal de Festejos de Corvera: "Buscamos superarnos cada año con un esquema pensado para todos los públicos"

El concejal de Festejos de Corvera, Rafael Alonso, repasa los preparativos de las fiestas del concejo en una entrevista centrada en el modelo festivo, las novedades del programa y el dispositivo logístico previsto para los próximos días. El responsable municipal defiende una oferta pensada para todos los públicos donde la inclusión, el entretenimiento familiar y las grandes orquestas son las principales señas de identidad. Frente al reto de responder a la creciente afluencia de visitantes de toda Asturias, Alonso destaca la buena acogida de citas clave como Pequelandia o la tradicional Comida en la Calle, subrayando que la intención de la concejalía es mantenerse “en sintonía con la gente, que es para la que de verdad hacemos las fiestas”.

Cada año Corvera abre y cierra el periodo festivo en Asturias. ¿Implica esto la necesidad de tener que superarse cada año?

Sí, siempre intentamos superarnos año tras año y ser mejores, pero siempre manteniendo la estructura que el Alcalde y los vecinos demandan. Es una programación pensada para todos los públicos: niños, gente mayor y gente joven.

¿Qué papel juegan los niños en las fiestas con la instalación de Pequelandia en el Parque Europa?

Los críos lo pasan genial y los padres lo agradecen muchísimo, sobre todo porque están de vacaciones y es algo completamente gratis. Además, ahí tenemos un componente muy importante: los niños con necesidades especiales cuentan todos los días de siete y media a ocho y media, una hora exclusiva para ellos solos. Estamos muy contentos con esto y queremos agradecer el comportamiento ejemplar tanto de los padres como de los monitores que vienen, es una pasada y la gente lo pasa genial.

¿Qué supone abrir la programación con una jornada dedicada al humor y al público joven?

Supone arrancar con Joaquín Pajarón, el mejor humorista que hay en España en estos momentos y que siempre arrastra a muchísimo público. A continuación actúa Dani Parrondo para enganchar a la gente joven. Abrimos con un espectáculo de lo mejor que se puede ofrecer para que disfruten todas las edades.

Los preparativos en el prao de la fiesta están casi listos. ¿Qué afluencia de público esperan?

Es un sitio idílico donde cogen 20.000 personas y más. La policía nos confirma que cada vez viene más gente, no solo de Corvera o de la comarca, sino de toda Asturias, y eso es un aliciente para seguir haciéndolo cada vez mejor.

¿Qué previsiones hay para la Comida en la Calle?

El año pasado fue récord, con 3.500 participantes, y este año prevemos estar en torno a las 4.000 personas. Es un día para la gente, pero también para que la hostelería local tenga su día fuerte y disfrute. Además, introducimos un cambio importante: la orquesta "París de Noia" actuará a las siete y media en formato "tardeo". Lo hacemos porque al día siguiente los niños van al colegio y la gente trabaja, así que adelantamos el horario para que todo el mundo pueda disfrutar.

Y para terminar, el plato fuerte. ¿Qué importancia tienen los fuegos artificiales dentro del programa?

Son nuestra seña de identidad, la gente los aprecia muchísimo. Tendremos uno de los mejores fuegos de Asturias a una hora muy buena para acudir con los niños. El Alcalde es muy exigente con esto, porque quiere que la gente de Corvera se sienta identificada y orgullosa de sus fiestas.

No forma parte del programa de fiestas en sí, pero Rockvera es un complemento ideal.

Rockvera lo organiza el área de Cultura en los días previos y es un gran atractivo con grupos asturianos y del resto de España. Por nuestra parte, las fiestas patronales responden a lo que la gente pide: no traemos grandes grupos, sino las mejores orquestas posibles y oferta para la gente joven. Queremos complacer al público.

¿Qué despliegue de seguridad y servicios se ha preparado para atender a tanta afluencia?

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Para que la gente venga a disfrutar sin excusas, va a haber un despliegue de seguridad muy importante en el que participan la Guardia Civil, la Policía, Protección Civil y los propios trabajadores del Ayuntamiento, a los que agradecemos su esfuerzo. Además, como novedad, este año incorporamos un camión de servicios higiénicos que contará siempre con una persona para su mantenimiento y que estará adaptado para personas con movilidad reducida, garantizando un espacio seguro y accesible para todos.