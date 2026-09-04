Diversión sin descanso en Las Vegas: los más pequeños de Corvera apuran las últimas horas de Pequelandia

El parque Europa de Las Vegas ha apurado este viernes las últimas horas de Pequelandia entre carreras desbocadas, risas contagiosas y caras coloradas por el esfuerzo. Tras tres jornadas intensas de actividad, el cielo mantuvo una tregua crucial para permitir que los más pequeños disfrutasen en el arranque de las fiestas de Corvera. Aunque a lo largo de la mañana llegó a orbayar de manera sutil, la fina lluvia no tuvo la fuerza suficiente para sofocar el entusiasmo de los usuarios, que no dejaron ni un segundo de descanso a los hinchables instalados en la plaza.

Desde la apertura, la energía de los niños fue inagotable. Era el caso de Nicolás Suárez, un vecino de La Luz de siete años que estrenaba este año su visita al recinto en esta última jornada. Su abuela, Raquel Velasco, contemplaba sonriente el despliegue de saltos y carreras de su nieto, quien no paró ni un solo segundo para descansar. Para ella, esta propuesta gratuita supone un acierto rotundo en el programa festivo y una cita que no se pierden nunca. "Tenía muchas ganas de venir porque le encanta. Todos los años venimos, es como un rito", comentaba mientras seguía con la mirada el vaivén de carreras incansables del pequeño.

La fidelidad de las familias se ha repetido en cada rincón de la plaza, donde no han faltado los hinchables inspirados en piezas de Lego, personajes de Pokémon como Pikachu y Mewtwo o los dinosaurios de Jurassic Park. A ello se sumó un hinchable sobre casetas de juegos de feria y una concurrida minicancha de fútbol. Para Ana Serrano y Juan Diego Martínez, vecinos de Los Campos, la cita fue obligatoria durante los tres días. Su hijo Nico, de cuatro años, no se quiso perder ni una sola jornada, especialmente para disfrutar de su favorito: "El de Marvel". El pequeño disfrutó sorteando las bolas que cruzan de un lado a otro en la atracción.

El valor de esta cita para la infancia de Corvera lo reafirmó el propio Ayuntamiento durante la presentación. "Pequelandia no puede faltar en nuestras fiestas", destacó entonces el concejal de Festejos, Rafael Alonso, que recalcó el arraigo de una propuesta que los más pequeños aguardan cada año con ilusión. Más allá del entretenimiento puro, la iniciativa se volcó un año más con la integración. Bajo la supervisión constante de monitores, las instalaciones contaron con un tramo diario, de 19.30 a 20.30 horas, reservado de forma exclusiva para menores con distintas capacidades o necesidades educativas especiales. La colocación de pictogramas en los accesos y atracciones facilitó la participación de niñas y niños con TDAH, TEA o discapacidad auditiva.

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Con el cierre de los hinchables en el parque Europa, la programación infantil de Corvera mira ya hacia sus próximas citas. La más esperada llegará el viernes 11 de septiembre, de 17.00 a 20.00 horas, con la celebración de la séptima edición de la Folixa de los Colores, una jornada que combinará fiesta de la espuma, agua y el tradicional lanzamiento de polvos multicolor. "Queremos que las fiestas de Corvera sean unas fiestas para todos y todas", defendió durante la presentación del evento la vicealcaldesa y concejala de Juventud, Patricia Suárez, quien hizo entonces un llamamiento a la prevención para la gran cita del viernes: "Pedimos que se utilicen los polvos homologados de la fiesta, que ofrecen todas las garantías de seguridad". La oferta se completará durante los próximos días con torneos de fútbol sala, exhibiciones de artes marciales, marcha cicloturista y el habitual descuento en las atracciones de feria programado para el 14 de septiembre.