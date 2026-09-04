José Miguel Lago, organizador del festival Rockvera: "Atraemos a público de fuera de Asturias que pernocta y consume en Corvera"

El festival más veterano de la región regresa este sábado a Corvera con una variada propuesta de thrash, metalcore, heavy y punk rock que trasciende fronteras, un certamen del que José Miguel Lago, uno de los organizadores, destaca que "atrae a público de Madrid, Sevilla, León o Galicia que consume en el municipio". "Vamos a vivir una jornada muy festiva", augura el integrante del colectivo Monorock, a unas horas de que el Llar de Las Vegas comience a retumbar.

¿Cómo van los preparativos?

Ahora mismo estamos a tope, al 101%. Estamos montando el escenario, preparando los camerinos y controlando toda la logística que hemos metido. Estamos en pleno trabajo físico.

¿Cómo prevén la edición de este año?

Nosotros siempre somos súper positivos. Los últimos años han funcionado muy bien y queremos pensar que vamos en la misma dirección. Da buen tiempo, que eso quieras o no atrae o quita gente, y la expectativa es máxima para tener una jornada muy festiva.

Han preparado un cartel muy variado para este sábado. Para ir abriendo boca, ¿cómo arranca la jornada y qué bandas asturianas podremos ver sobre el escenario?

Empezamos a la una de la tarde con la sesión vermú en el patio exterior del teatro, haciendo lo mismo que todos los años con "T. A. T. M.". Luego, a las 18.15 horas, abrimos puertas para arrancar las actuaciones a las 18.30. Los primeros son "Beast Inside", que vienen de Pravia, Avilés y alrededores, haciendo un thrash metal clásico, con dos discos ya publicados. Les siguen "Teksuo", que es una de las grandes apuestas del festival: hacen metalcore, tocan en el Resurrection Fest y están de gira por Madrid, Barcelona y Sevilla.

¿Qué propuestas traen de fuera de Asturias para completar el cartel?

Desde Bilbao llegan "Valkyria", para aportar heavy metal clásico de toda la vida, con gente muy joven, de unos treinta años, salvo su bajista, que es veterano. También tenemos a "Lions Way", desde León, una banda de veintipico años que trae un punk rock enérgico, muy en la onda de lo que era "Desakato" en su momento. Por último están "Maldito Matas", que vienen desde Ciudad Real, aportando otra forma de ver el punk-rock actual, tras haber pasado por festivales consagrados como el Aupa Lumbreiras o el Abeja Rock. Además, el festival atrae a gente de Sevilla, Madrid, Valladolid, Galicia, León y Cantabria que pernocta y consume en Corvera.

El Rockvera es el festival de música más longevo de Asturias, pero a veces comentan que cuesta imponer este lema. ¿Qué ocurre?

Hay desconocimiento. Rockvera empezó en 1996, y solo ha tenido tres paradas: una por las obras de reforma del teatro, en 2015 y dos por la pandemia, una por restricción total y otra porque no concebimos un concierto de rock con el público sentado en sillas. En el 96 lo empezó Adolfo Camilo, actual trabajador del Ayuntamiento de Corvera, y en el año 2000 cogimos nosotros el testigo. El festival sólo ha parado por obligación.

Llevan ya 15 años al frente de la organización. ¿Qué balance hace de la evolución del festival?

Siempre ha ido creciendo poco a poco. En 2011 el teatro era casi la mitad de lo que es ahora. El gran punto de inflexión ha sido tras la pandemia, donde hemos atraído a muchísimo más público gracias a gestionar bien los presupuestos y traer bandas importantes.

¿Cómo ve la salud del rock en Asturias y el impulso a las bandas jóvenes?

Es mejorable. Las orquestas hacen bastante daño a los grupos, y el relevo generacional es complicado por el envejecimiento de la población en Asturias. Aun así, por nuestra parte, al no aferrarnos a un único estilo e integrar heavy metal, punk rock o metalcore, atraemos a gente de todas las edades. El año pasado organizamos una sección exclusiva para menores de 16 años para adentrarlos en esta cultura y tuvo un gran éxito.

¿Faltan salas de música en directo para dar oportunidades a las nuevas generaciones?

No hay problema de escasez de salas, hay de sobra actualmente. El problema es que en Asturias hay muchísimo músico, pero falta apoyo mutuo: los músicos no van a ver los conciertos de otros grupos locales. No se puede dejar todo el peso en las salas o en festivales altruistas como el nuestro, el Uni Rock, el Maifu Rock o La Carriona Rock. Los músicos también tienen que arrimar el hombro y apoyar la escena acudiendo a directos de otros artistas.

¿Hay algún espejo a nivel nacional en el que mirarse?

Ni Madrid ni Barcelona, que son los principales focos, son ejemplos para nosotros porque son mercados que buscan la recaudación por encima de todo. En el caso de Asturias, lo que hay que hacer es mirar a las provincias cercanas: en Burgos hacen el festival Zurbarán, que es gratuito, en el País Vasco se mueve muchísimo la escena y en Galicia también hacen festivales gratuitos de formato similar al nuestro.

Para terminar, un mensaje para animar al público a acercarse este fin de semana aprovechando las fiestas de Corvera.

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