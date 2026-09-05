Corvera activa la limpieza de 46 kilómetros de pistas rurales para prevenir incendios antes del otoño

El Ayuntamiento de Corvera ha puesto en marcha un plan de desbroce y acondicionamiento que actuará sobre más de 46 kilómetros de caminos y senderos rurales para blindar los pueblos del concejo frente a posibles incendios forestales. Con una inversión de 24.200 euros y un plazo de ejecución que se extenderá hasta principios de octubre —siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan—, los trabajos reducirán la masa vegetal en zonas estratégicas para ralentizar la propagación de las llamas y facilitar el paso a los equipos de extinción.

Para lograrlo, las labores contemplan tres líneas de actuación: la limpieza de 33,24 kilómetros de fajas forestales para crear cortafuegos, el acondicionamiento de 9,73 kilómetros de capa de rodadura en caminos principales y el desbroce manual de 3,12 kilómetros de senderos de difícil acceso. Estos trabajos se enmarcan en el convenio firmado entre el Principado de Asturias y el Consistorio para el periodo 2023-2026, una colaboración orientada al mantenimiento continuo de las infraestructuras rurales y la protección del territorio.

Esta planificación hace especial hincapié en la distribución geográfica del municipio, donde conviven estrechamente núcleos urbanos, áreas arboladas y zonas agrícolas. Ante este escenario, la reducción de la masa vegetativa resulta decisiva para romper la continuidad del combustible forestal e impedir que un fuego avance con rapidez hacia las viviendas. En ese sentido, desde el Ayuntamiento se incidió en que se trata de un trabajo silencioso y de escasa visibilidad cotidiana, pero indispensable para minimizar riesgos en los puntos de mayor vulnerabilidad.

El equipo de gobierno recalca que la eficacia de la prevención no reside en acciones puntuales, sino en el mantenimiento constante año tras año. El alcalde de Corvera, Iván Fernández, enfatizó este compromiso sostenido con la protección del concejo: "La mejor manera de combatir los incendios es prevenirlos. No queremos decir, ni tenemos la osadía de afirmar, que no vaya a haber incendios, porque nadie puede garantizar algo así. Pero sí podemos decir que nunca se ha invertido tanto como hasta ahora en prevención en Corvera".

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A partir de este plan a tres años vista, el regidor insiste en que el cuidado del entorno exige recursos continuados para no perder el terreno ganado a la maleza. "Cuando hablamos de prevención hablamos precisamente de actuar antes de que se produzca el problema. Es un trabajo que no siempre tiene la visibilidad de una obra o de una infraestructura, pero que exige recursos y constancia y que consideramos imprescindible para proteger nuestros pueblos y nuestro entorno", concluyó Fernández, que puso en valor la cooperación autonómica para consolidar esta red defensiva a largo plazo.