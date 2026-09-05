"¡Echa al Trasgu!" ye un xuegu pa tola familia, cenciellu y dinámicu, alrodiu la mitoloxía asturiana, nel que los protagonistes son los seres de la nuesa mitoloxía. Ye un xuegu de cartes nel que tán presentes seres mitolóxicos de toa Asturies, dende los más importantes: El Trasgu, El Cuélebre, El Nuberu, La Xana o El Busgosu, hasta otros menos conocíos, como: El Diañu Burlón, La Moura, El Papón, La Güestia o La Guaxa.

Nel xuegu hai qu’enllenar el llar de los cuatro personaxes principales –ha escoyese ún– La Xana, El Busgosu, El Nuberu y El Cuélebre, al tiempu de torgar que los otros xugadores lo faigan. En total son 64 cartes, 24 de llar y 40 de xuegu, amás de les instrucciones, que vienen n’asturianu, gallego-asturiano y castellanu.

Acuto Ediciones ye una empresa qu’entamó, nel añu 2019, l’avilesín Félix Fernández que vio la necesidá de facer xuegos n’asturianu pa neños y neñes. Fernández decatóse de que l’ociu ye una de les meyores armes pa normalizar la llingua asturiana ente la mocedá, que deprende xugando y avérase asina, de forma natural y ensin rocees, al idioma.

Acuto Ediciones fai un llabor bien importante pal asturianu. La empresa ta enfotada na edición y comercialización de xuegos n'asturianu principalmente pal públicu infantil pero tamién pal públicu adultu. Acuto Ediciones ufre futuru a la nuesa llingua al abrir, a la reciella, la puerta al xuegu nel nuesu idioma con materiales mui prestosos onde rescamplen, ente más otros: "Asturpoli," "Llibru de pasatiempos n’asturianu", "L'Anguleru", "Cosadiella", "Asturies na Historia", "¿Cuála ye? El Xuegu de Preguntes d'Asturies" o "Dominó d'Animales d'Asturies".