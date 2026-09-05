Del fuego de la parrilla a la adrenalina en el circuito: Solís vive sus jornadas grandes entre chuletones y motocross

El prao de Solís desprende estos días un aroma que mezcla la leña ardiendo con el humo de la gasolina. Las fiestas patronales de San Justo y Pastor han arrancado con fuerza combinando dos de sus grandes reclamos tradicionales: una multitudinaria cena popular al calor de las brasas y el rugido de los motores en el Campeonato de Asturias de Motocross.

La noche del viernes tuvo como indiscutible protagonista a la X Fartura de Chuletones a la Parrilla. A partir de las diez de la noche, el recinto festivo se convirtió en un gran comedor al aire libre donde unos 250 comensales se dieron cita para dar cuenta de un menú festivo de 28 euros. Al frente de la parrilla estuvo Luis Martínez, un veterano con dos décadas de experiencia en la comisión y 25 años manejando las brasas. "La Fartura estuvo bien. Vendimos 90 chuletas, 80 raciones de costillas y 70 criollos", explica Martínez, quien revela la clave para que la carne mantenga su jugosidad: "La traemos de un carnicero de confianza. Es de raza morocha, de Salamanca. Es una vaca criada con mucho seco, está muy infiltrada y aguanta el calor sin perder el jugo ni menguar. Ayer todo el mundo nos felicitó".

Tras la comilona, la velada continuó a las once y media al ritmo del Grupo Ideas, cuya actuación dio paso a uno de los momentos más populares del fin de semana: el concurso de "fartones de milhojas". Como recordó Martínez, "la noche estuvo muy animada. Hicimos dos rondas del concurso e hicimos un poco de trampa: le amarramos las manos a la gente para que comiera sin manos. Estuvo muy divertido". La música se prolongó hasta altas horas gracias a la sesión de un D.J. a las 04.30 de la madrugada.

Sin apenas descanso, este sábado tomó el relevo el deporte con el Campeonato de Asturias MX Clásicas y MX, una prueba que cumple su décima edición. Tras las verificaciones y los entrenamientos durante la mañana y mediodía, las mangas oficiales arrancaron a las tres de la tarde. Entre los pilotos destacó la presencia de Alejo Peral, uno de los grandes nombres y gran promesa de 20 años. Natural de Cudillero, este año estrenaba nueva marca –Beta– tras pasar por los campeonatos de España y Portugal. "Cada año mejora mucho más, es una carrera muy divertida y los entrenamientos han sido muy cómodos", señaló Peral, quien recordó cómo arrancó su pasión: "Mi hermano mayor probó una moto de 65 centímetros cúbicos con marchas y dijo que no le gustaba. La probé yo, me gustó y desde ese día hasta hoy. Es algo que va en la sangre".

El circuito no solo es terreno de adultos, sino también de jóvenes talentos que rompen estereotipos. A sus 12 años, Cleo Marrón destaca en la categoría de 85 centímetros cúbicos siendo la única chica de la parrilla. "Empecé a los 6 años porque mis padres me llevaron a ver una carrera, les pedí una moto a los Reyes Magos y hasta hoy no paré de andar. Todos los años que he corrido me he llevado títulos", comenta Cleo con naturalidad antes de salir a la pista, donde valora que el trazado "se ve muy bien, mejor que otros años".

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Tras la bandera a cuadros, la actividad regresó al prao a las once y media de la noche con el espectáculo de "Danky Macro Show" y la carrera de "pantalones gachos" en el descanso. Este domingo, se concentrarán los actos solemnes y tradicionales. La mañana comenzará a las 11.30 de la mañana con la procesión en trajes regionales hacia la ermita, previa a la misa de campo de las 12.30 horas. Tras el oficio religioso, a las 13.30 horas, sonarán las gaitas de Corvera y se subastará el pan de escanda. A las 14.00 horas tomará el relevo la XXIII Gran Corderada a la Estaca en el prao (35 euros), antes de dar paso a los juegos infantiles a las 17.30 de la tarde y a la romería con la Orquesta Límite a las 19.30 horas.