El rock conquista Corvera: cerca de 500 personas abarrotan el Teatro El Llar de Las Vegas
El certamen más longevo de Asturias celebra una nueva edición de Rockvera con músicos emergentes para fans de todas las edades
Un rugido de guitarras rompió la rutina matinal en la plaza del Teatro El Llar de Las Vegas. Más de 200 personas se congregaron a mediodía para calentar motores en la clásica sesión vermú a cargo de "T.A.T.M.". La estampa marcaba el preludio de lo que ocurriría horas más tarde: con el transcurso de la tarde, en torno a medio millar de aficionados terminaron abarrotando el recinto en una jornada festiva y gratuitaque demostró que el festival de rock más longevo de Asturias sigue con la salud de un debutante.
Para las bandas participantes, el evento supone un oasis dentro del complejo circuito nacional. "La sesión vermú estaba abarrotada, fue genial. Es una gran oportunidad para los grupos que estamos empezando y para que la gente de fuera nos conozca", explicaba Pedro Pravia, de "Beast Inside", instantes antes de saltar al escenario para desplegar el thrash metal de su nuevo trabajo, "Throne of Blood". En esa misma línea se expresaba Rafael Espadas, guitarrista de Teksuo, quien compagina las giras por todo el país con su empleo semanal de ocho horas para presentar su reciente álbum "The Glow Before I Go": "Las iniciativas de este tipo son de admirar. Para nosotros esto es mantener vivo un sueño, e ir a un festival con estas condiciones, con este escenario y este volumen de público, es un lujo".
A pie de pista, la respuesta del público confirmó el acierto de la organización al apostar por un cartel focalizado en impulsar el relevo generacional con múltiples estilos. Carmen Salinas y Juan José Menéndez, llegados desde Oviedo, destacaban el ambiente variado del festival: "Nos gusta mucho el heavy, pero convivir con el punk o el hardcore está muy bien. Es un festival fantástico, muy familiar y la gente se lo pasa fenomenal".
Esa convivencia entre veteranía y juventud quedó plasmada en la voz de asistentes como Rubén Sarceada, vecino de Llaranes que acumula casi tres décadas acudiendo a la llamada de El Llar. "El festival siempre ha ido a mejor. Hay que dar cabida a los grupos jóvenes de Asturias y del resto de España. Las viejas glorias ya tienen bastante dinero", comentaba entre risas rodeado de sus amigos.
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