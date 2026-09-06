Abre el plazo de inscripciones para renovar el DNI y el pasaporte en Corvera

Los residentes en Corvera contarán este con mes la posibilidad de tramitar y renovar el Documento Nacional de Identidad y el pasaporte dentro del propio municipio gracias a la visita de una unidad móvil de la Policía Nacional. Los vecinos podrán solicitar cita previa a partir del lunes 7 de septiembre para realizar estos trámites el próximo jueves 17 de septiembre.

El vehículo adaptado de la Policía Nacional quedará ubicado en el exterior del Teatro El Llar de Las Vegas. El servicio abarcará tanto primeras expediciones como renovaciones motivadas por caducidad, pérdida, robo o modificación de datos personales en cualquiera de los dos documentos.

Para reservar plaza, las personas interesadas deberán llamar al teléfono 985 515 092 en horario de mañana, entre las 09.00 y las 14.00 horas. Las citas se asignarán por estricto orden de llamada hasta completar el cupo disponible. Para resolver dudas sobre la documentación requerida, se han habilitado las líneas 985 129 243 y 985 129 244, además del portal web oficial de la Policía Nacional.

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Esta iniciativa busca evitar el desplazamiento de los residentes a las comisarías de otros municipios cercanos. En palabras del alcalde de Corvera, Iván Fernández, la medida supone un paso más en el compromiso municipal por acercar la administración a la ciudadanía y facilitar las gestiones cotidianas de la vecindad.