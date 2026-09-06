De la despedida de Tino Bada a los tradicionales reencuentros familiares: Solís celebra el día grande de San Justo y Pastor

Solís lo da todo en fiestas. El sol pegaba esta mañana con fuerza en la parroquia corverana, pero ni el creciente calor ni la pendiente frenaron a los cientos de feligreses, vecinos y visitantes, que emprendieron la caminata desde la iglesia de Santa María. Protegidos por abanicos, paraguas, gorras y botellas de agua para prevenir el sofocón, la compañía de San Justo y Pastor siguió decidida hasta la ermita de los patrones de la parroquia. Tras el esfuerzo, la procesión alcanzó la cima desde la que, como manda la tradición, se bendijo a todo el valle ante familias enteras y visitantes atraídos por el sabor de la romería asturiana.

La misa de campo tuvo un marcado carácter emocional con el adiós de Tino Bada, párroco local durante ocho años y destinado ahora a San Juan el Bautista en Oviedo. Bada, que contuvo las lágrimas en varios momentos, recordó que Solís fue el primer lugar que pisó al ser nombrado cura en Corvera: "Llegué hace ocho años y, antes de presentarme y conoceros, visité a los santinos. Hoy regreso para despedirme. Esta aventura pastoral termina, pero no es una ruptura, es una continuación. Siempre seré parte de Solís, Cancienes, Los Campos y Trasona". Tras la entrega de ofrendas por niños que llevaron pan, vino, flores y ramos con panes de escanda, el sacerdote pidió acoger a su sucesor con el mismo afecto: "Te confío un pueblo, sus niños, sus mayores, a quienes vienen cada domingo y a quienes hay que ir a buscar. Os quiero de todo corazón".

El relevo lo toma Sergio Martínez, compañero de Bada en el seminario y que este lunes asumirá el cargo de párroco en Trasona a las 18.00 horas. Martínez, que apenas quiso robar protagonismo a su compañero, tiró de humor para rebajar las emociones: "Hubo Papa emérito, hay Rey emérito, y Tino es el párroco emérito al que seguro pediré consejo", bromeó el nuevo sacerdote, que prometió aprenderse los nombres poco a poco: "Somos nosotros quienes mantenemos la vida en los pueblos. Tino hizo un trabajo enorme para dejarlo todo en su sitio y esta es la entrada que todo cura querría tener. Mi teléfono irá corriendo, pero dadme cien días de reubicación, no vengáis todos a la vez".

Tras el apartado religioso, la Banda de Gaitas de Corvera y la subasta del pan de escanda dieron paso al apetito. El gran reclamo gastronómico fue la XXIII Gran Corderada a la Estaca, con 250 kilos de carne asándose lentamente. Al frente estuvo "Raimada", veterano asador que lleva un cuarto de siglo acudiendo a esta cita tras importar la tradición desde Caldones en el año 2000. "Calculamos un kilo por persona. Nadie se quedará sin comer. El secreto es dejar el cordero bien macerado desde el día antes y luego estar aquí cuatro horas con el fuego para que se haga despacio", explicó sobre un proceso artesanal que deja la carne crujiente por fuera y jugosa por dentro.

El prao se transformó en un improvisado comedor al aire libre donde la gastronomía oficial convivió con banquetes particulares. Bajo la sombra de los árboles, los más madrugadores organizaron sus reuniones, como la paella familiar de Marisol Rodríguez, natural de Campañones y residente en Avilés, que reunió a más de veinte personas. "Viene gente de Madrid, de Santander, primos, hermanos, nietos... Es un día muy especial para nosotros. Nos reunimos todos, ya no solo por comer, sino por estar juntos y charlar", comentaba Rodríguez.

El ambiente sedujo también a quienes descubrían la festividad por primera vez. Es el caso de Pedro Ruiz, madrileño de vacaciones en Avilés junto a su pareja que acudió con un amigo vecino de Las Vegas: "Desde hace años venimos a Asturias unos días antes de reincorporarnos al trabajo. Despedir el verano en fiestas de prao es un lujo. Es la primera vez que venimos a Solís y nos habían advertido que eran un ejemplo de tradición, pero se quedaron cortos", señalaba Ruiz.

Noticias relacionadas

La tarde del domingo continuó con juegos infantiles, la entrega de la rifa y la verbena con la "Orquesta Límite". Sin embargo, a las celebraciones les queda su último cartucho este lunes 7 de septiembre. Las actividades arrancarán a las 17.00 horas con el "Gran Prix" para peñas, seguidas a las 21.00 horas por una cena de la parrilla a base de costillas, criollos y lomo, antes de la última gran verbena con "D.J. Andrés" y el grupo "Tekila" a las 22.30 horas, culminando a la medianoche con los fuegos artificiales.