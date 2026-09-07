Corvera invierte 8.200 euros en blindar las porterías de Los Campos frente a los pelotazos
El Consistorio despliega 30 metros de valla metálica de cuatro metros tras los marcos para evitar que los disparos golpeen la fachada municipal o alcancen a los transeúntes, garantizando un ocio infantil compatible con el tránsito peatonal
El Ayuntamiento de Corvera ha blindado las instalaciones deportivas del entorno del parque de Los Campos con una inversión de 8.200 euros destinada a proteger a los peatones y al propio equipamiento municipal. La intervención, pensada para conciliar el ocio infantil con la seguridad ciudadana, ha conllevado en el suministro y montaje de dos grandes pantallas metálicas tras las porterías exteriores del polideportivo para frenar los impactos de los balones.
Tal y como señaló el Consistorio, esta medida resuelve una problemática detectada desde que se habilitó la zona a petición vecinal. Al carecer de protecciones traseras, los tiros desviados de los menores que jugaban al fútbol golpeaban de lleno contra la fachada del edificio público e invadían de forma recurrente los pasos peatonales adyacentes, con el consiguiente riesgo para las personas que paseaban por el parque.
Para atajar la situación, se desplegaron 30 metros lineales de valla de panel doble con cuatro metros de altura. Las estructuras, acabadas en verde galvanizado y plastificado, se fijaron al terreno con dados de hormigón para garantizar la máxima rigidez, durabilidad a la intemperie, resistencia ante los pelotazos continuados y mejores prestaciones de seguridad pasiva.
"Las porterías se colocaron para dar respuesta a una demanda de las familias", señaló el alcalde de Corvera, Iván Fernández, quien añadió que, "una vez comprobado el uso que tenía la zona, vimos que era necesario actuar para compatibilizar la práctica deportiva con la seguridad de las personas que utilizan el parque y, al mismo tiempo, proteger la fachada del polideportivo".
El regidor recalcó que el objetivo no es transformar la zona verde en un terreno de juego reglamentario, sino adecuar un punto de encuentro que los menores ya utilizan a diario para que sigan disfrutándolo de forma segura. Tras este remate en las infraestructuras, el Consistorio prevé acometer próximamente nuevas labores de mejora sobre el césped del área deportiva.
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