A licitación el plan de asfaltado de Corvera: 415.000 euros para renovar más de 23.000 metros cuadrados de calles y caminos

El Ayuntamiento de Corvera ha sacado a licitación un proyecto de pavimentación y acondicionamiento viario con un presupuesto total de 415.000 euros, impuestos incluidos. La actuación contempla la intervención en más de 23.600 metros cuadrados de superficie distribuidos por diferentes núcleos urbanos y parroquias del municipio. Las empresas interesadas disponen hasta las 14.00 horas del próximo 29 de septiembre para presentar sus ofertas, estando prevista la apertura de sobres para el día 30 de septiembre. Una vez adjudicados e iniciados los trabajos, las obras tendrán un plazo de ejecución estimado de dos meses.

Las obras proyectadas abarcan desde el fresado y reposición de la capa de rodadura en vías asfaltadas hasta el acondicionamiento integral de caminos rurales que actualmente presentan deficiencias estructurales o firmes de tierra y zahorra. Además del asfaltado, el proyecto exige el rasanteado de pozos, arquetas y sumideros para que queden alineados con la cota final del pavimento, así como la posterior ejecución de la señalización horizontal y vertical.

La plaza León de Las Vegas, punto que será intervenido por el plan de reasfaltado. / Christian García

La intervención más voluminosa en el ámbito urbano se concentrará en el núcleo de Las Vegas, donde se actuará sobre una superficie superior a los 11.400 metros cuadrados. Los trabajos en esta zona consistirán en el fresado de las áreas degradadas y la posterior colocación de una capa de mezcla bituminosa en caliente de cinco centímetros de espesor, previa aplicación del riego de adherencia. Las calles afectadas en este sector urbano son Vicente Aleixandre, Armando Palacio Valdés, Asturias, San Pablo y Rubén Darío —esta última con la mayor superficie del proyecto, rozando los 6.200 metros cuadrados—, además de las plazas de León, Valladolid, Zamora y Salamanca.

Por su parte, la red de caminos públicos en las zonas rurales absorbe otra parte sustancial del presupuesto a través de intervenciones estructurales de mayor complejidad. En las parroquias de Molleda, Solís y Villa se prevé la rehabilitación de más de 7.000 metros cuadrados de viales mediante el saneamiento de blandones, la excavación en zonas descalzadas y la reposición de base con zahorra artificial compactada antes de extender el nuevo asfalto. Estas labores se complementarán con el perfilado de bordes y la colocación de geotextil en aquellos puntos donde la inestabilidad del terreno lo requiera para garantizar la durabilidad de la infraestructura.

La subida de la calle Estebanina desde Las Vegas hacia Molleda, parroquia donde se realizarán reastfaltados de caminos. / Christian García

El plan municipal incluye asimismo un tercer bloque de actuaciones dispersas diseñado para dar respuesta a necesidades puntuales en varias ubicaciones del concejo. En este apartado se acondicionarán tramos específicos en la parroquia de Cancienes, con especial atención a los caminos COR-182 y COR-208, así como al entorno del polideportivo municipal. Del mismo modo, se acometerán obras en Los Campos, Trasona y diversos puntos de Solís y Molleda, incluyendo la reparación de deterioros causados por antiguas averías en la red de agua potable y la reserva de una partida para imprevistos en la red viaria.

La seguridad vial desempeñará un papel central en la ejecución del contrato, destacando la instalación de dispositivos de calmado de tráfico en tramos conflictivos. En concreto, el proyecto contempla la colocación de reductores de velocidad de tipo lomo de asno en las carreteras locales de Molleda, de seis centímetros de altura y cuatro metros de longitud. Estas medidas se completarán con la apertura de cunetas en el terreno rural para asegurar el correcto drenaje de las aguas pluviales.

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Con la puesta en marcha de este procedimiento de contratación pública, el consistorio corverano inicia la fase final para adjudicar unas obras que renovarán sensiblemente las comunicaciones internas del concejo, tratando de mantener un equilibrio entre las inversiones del centro urbano y de los núcleos rurales.