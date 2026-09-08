La nueva propuesta formativa de Corvera introducirá al manejo de inteligencias artificiales e impulsará la navegación segura online
Los interesados podrán inscribirse del 14 al 18 de septiembre en el Edificio Tomás y Valiente de Las Vegas para participar en unas sesiones orientadas a la gestión de aplicaciones, la resolución de fallos en dispositivos y la mejora de la autonomía diaria
El Ayuntamiento de Corvera abre esta semana el plazo para solicitar una plaza en sus nuevos talleres de Activación Digital, una iniciativa diseñada para ganar soltura con la tecnología y aprender a manejarse por internet con autonomía y seguridad. Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción entre el 14 y el 18 de septiembre, de 9.00 a 14.00 horas, acudiendo presencialmente al Telecentro del Edificio Tomás y Valiente, ubicado en Las Vegas.
La formación, financiada por la Consejería de Ciencia del Principado de Asturias, está pensada para responder a las necesidades cotidianas de la ciudadanía. Los cursos abordarán desde la alfabetización digital básica, la navegación segura y la gestión de archivos hasta el uso práctico de redes sociales y aplicaciones de comunicación. Además, las sesiones incluirán pautas para resolver incidencias tecnológicas habituales y ofrecerán una primera aproximación al uso de herramientas de inteligencia artificial.
La concejala de Desarrollo Económico, Rocío Martínez, destacó la importancia de este programa al señalar que estos talleres “ofrecen a nuestros vecinos y vecinas una oportunidad para adquirir conocimientos y herramientas que ya son imprescindibles en el día a día”. Según la edil, el propósito del gobierno local es “seguir acercando la formación digital a todo el municipio y facilitar que cualquier persona pueda desenvolverse con mayor autonomía y seguridad en el entorno digital”.
Martínez realizó así un llamamiento directo a la participación comunitaria, recordando que el taller busca ser útil tanto a nivel personal como laboral. “Animamos a las personas interesadas a aprovechar esta oportunidad de formación, especialmente a aquellas que quieran mejorar sus conocimientos tecnológicos, resolver dificultades habituales en el uso de dispositivos y aplicaciones o adquirir mayor seguridad a la hora de realizar gestiones en internet”, indicó.
Esta iniciativa se integra dentro de la estrategia del municipio para recortar la brecha digital y acercar recursos formativos a todos los sectores de la población. Con ello, el Consistorio busca garantizar que ningún vecino quede rezagado a la hora de realizar trámites administrativos, buscar información o comunicarse en un entorno cada vez más digitalizado.
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