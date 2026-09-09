Algunas lágrimas entre un "caos ordenado": los más pequeños de Corvera estrenan el curso escolar

Tras un cielo nublado que trajo consigo una breve lluvia mañanera, un ligero sol de septiembre intenta colarse entre los juguetes de la Escuela Infantil de Corvera, en Las Vegas. Sin embargo, el verdadero protagonismo de la jornada lo tienen las primeras lágrimas de separación. Para los más pequeños de las aulas, desprenderse de sus familias exige un proceso de adaptación inevitable que el equipo pedagógico amortigua entre juegos, canciones y cuentos. “Es el primer día con los niños y de momento es un caos, pero un caos ordenado”, explica la técnica Laura Álvarez mientras atiende a los pequeños de entre uno y dos años en sus primeras horas de convivencia.

Ese desorden inicial está milimétricamente calculado dentro de un periodo de adaptación que se extenderá durante todo el mes. La normativa fija este tramo como un paso obligatorio para las nuevas incorporaciones, mientras que los alumnos antiguos cuentan con la opción de realizarlo de forma voluntaria según las necesidades de cada hogar. La incertidumbre se agolpa especialmente en los padres con bebés recién nacidos, quienes afrontan su primera separación por obligaciones laborales. “Tienen dudas sobre cómo abordar la adaptación, los horarios, si les cubre sus jornadas, los materiales, la alimentación y los cuidados”, señala la técnica Rebeca Villalón, una de las veteranas del centro con más de veinte años de experiencia en él. Para calmar esa ansiedad familiar, el centro apuesta por la cercanía diaria: “Nos vemos todos los días, estamos abiertas y siempre se pueden poner en contacto con nosotros por teléfono o correo”.

Toda esa contención pedagógica requiere un trasfondo organizativo que en este centro arrancó antes del verano. A diferencia de otras escuelas que carecen de una figura directiva fija y deben empezar el proceso en septiembre, la capacidad de previsión en Corvera permitió citar a las familias e inscribir a los niños desde el mes de julio. Esta planificación facilitó la transición tras la integración de la escuela en la red autonómica del Principado durante el curso pasado. “El funcionamiento cambió más para la dirección que para las educadoras por los trámites con la Consejería, pero el Ayuntamiento nos sigue prestando la ayuda que necesitamos en el día a día”, aclara la directora, María Alonso.

La reapertura también coincide con los ajustes de personal provocados por el concurso de traslados del pasado 4 de septiembre. De las cinco educadoras que salieron del centro, aún faltan tres plazas por cubrir mediante los llamamientos de la Administración. Pese a esta reorganización, la dirección afronta el curso con ilusión renovada tras desvincularse de la gestión compartida con Gozón, cuya escuela, ubicada en Luanco, pasa a ser dirigida por una profesional al frente también de la escuela de San Jorge de Heres. “Este año voy a estar exclusivamente en esta escuela y me hace especial ilusión porque podré estar presente cada día, más cerca de los niños, de las familias y del equipo”, destaca Alonso, quien subraya la importancia de esa presencia continua.

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Esa cercanía se percibe en los pasillos e incluso trasciende las puertas del recinto. Durante la misma mañana de arranque lectivo, una estudiante de educación infantil en modalidad online acudió a las instalaciones para solicitar realizar allí sus prácticas. Para la directora del centro, el gesto supone una "satisfacción enorme" que confirma el prestigio del centro: entre el ajetreo de los biberones y las despedidas, la escuela se consolida como un referente que crea cantera en la enseñanza más temprana.