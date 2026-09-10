Corvera prende la llama festiva con el homenaje a sus vecinos ejemplares, previo a un fin de semana repleto de actividades

Corvera viste sus mejores galas para dar el pistoletazo de salida a sus fiestas con uno de los actos más emotivos del calendario municipal. Este viernes 11 de septiembre, a partir de las 17.30 horas, el Teatro La Lechera de Cancienes se convertirá en el escenario de la gala "Corvera Ejemplar 2026". El galardón, que el Ayuntamiento otorga desde el año 2012, busca reconocer públicamente el esfuerzo, el compromiso y la trayectoria de aquellas personas y colectivos que contribuyen a construir un municipio mejor en campos como la ciencia, la salud, la divulgación cultural o la acción comunitaria.

La ceremonia oficial llega precedida por la recepción institucional que tuvo lugar la semana pasada, el miércoles 2 de septiembre, cuando el alcalde, Iván Fernández, recibió a los homenajeados en la casa consistorial. Durante ese encuentro previo, el regidor puso en valor el talento y la calidad humana de los premiados de este año, subrayando que su labor sirve de espejo y orgullo para todo el municipio. En esta edición, el cuadro de honor está integrado por la Comisión de Festejos de San Justo y San Pastor de Solís, la investigadora Elena Mielgo, la terapeuta ocupacional Noemí Álvarez y el periodista Alfredo Suárez.

Entre los galardonados destaca la Comisión de Festejos de Solís, la primera entidad asociativa en recibir este distintivo a propuesta de la propia asociación de vecinos. El premio coincide con cincuenta aniversario de la tradicional procesión del domingo, un logro que el presidente y la secretaria de la comisión, Carlos González y Patricia Rodríguez, atribuyen a dos décadas de esfuerzo al frente de la junta para preservar la identidad del pueblo. Junto a ellos, el ámbito científico estará representado por Elena Mielgo, investigadora del centro tecnológico Idonial especializada en ciencia de materiales, corrosión y energías renovables, quien recibió con especial emoción un reconocimiento que llega desde su propia casa.

La excelencia sanitaria y la comunicación completan la nómina de distinguidos. Noemí Álvarez, especialista de referencia en rehabilitación neurológica y de mano, toma el testigo de su hermana —premiada en la edición anterior a título póstumo— para visibilizar la fuerza del emprendimiento femenino en el municipio. Por su parte, el periodista Alfredo Suárez, natural de Cancienes, recibe el reconocimiento por su trayectoria en medios nacionales y su capacidad para divulgar la cultura y la llingua asturiana en plataformas digitales, combinando rigor, cercanía y humor para conectar con nuevos públicos.

Humor y verbena para arrancar las fiestas

Tras el reconocimiento institucional en La Lechera, la fiesta se trasladará el propio viernes 11 al prao de la fiesta. A partir de las 22.15 horas arrancará un espectáculo de humor y música tradicional encabezado por Joaquín Pajarón y el gaitero Bras Rodrigo, que se prolongará hasta las 23.45 horas. El relevo musical lo tomará Dani Parrondo, una de las voces más reconocidas de la escena asturiana tras su etapa al frente del grupo Tekila, que pondrá el ritmo a la primera gran noche festiva.

Deporte, teatro y grandes verbenas en la jornada del sábado

El sábado 12 de septiembre abrirá paso al deporte con la multitudinaria Marcha Cicloturista, que partirá a las 11.00 horas desde la plaza de Los Maestros de Las Vegas y recorrerá 11,7 kilómetros hasta la meta en el Praú de la Fiesta. La prueba, que prevé superar el millar de participantes, se enmarca en una intensa agenda que incluye una treintena de disciplinas por todo el concejo. La tarde sumará además oferta cultural con la obra "El último que apague la luz", protagonizada por Emma Ozores a las 20.00 horas en El Llar, así como la alternativa juvenil del Corvera Fest, que llenará la Plaza Roja de 20.00 a 01.00 horas.

La noche del sábado alcanzará su punto álgido con un gran despliegue de fuegos artificiales a las 23.00 horas en el prao de la fiesta, a cargo de la pirotecnia gallega Xaravia. La ambientación musical correrá a cargo de la orquesta Rebelión, con un primer pase de 22.00 a 23.00 horas y otro de 02.30 a 04.30 horas, compartiendo escenario con la orquesta Panorama City, que actuará de 23.30 a 02.30 horas.

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