El Instituto Corvera rompe la tendencia a la baja en las matrículas del concejo: casi 600 alumnos, tres aulas más y un claustro de 80 docentes

El curso escolar en Corvera arranca con un mapa de matriculaciones desigual marcado por la caída progresiva de la natalidad en la educación primaria, el blindaje de la etapa de cero a tres años y un notable crecimiento en la educación secundaria. Los centros que han facilitado sus datos suman ya más de un millar de estudiantes —alrededor de 1.020 inscritos— en un escenario donde las matriculaciones de última hora y la movilidad residencial continúan perfilando el recuento final de las aulas.

La educación secundaria abandera el único incremento significativo de alumnado en el municipio. El instituto Corvera inicia el curso con cerca de 570 estudiantes y prevé rozar los 600 gracias a la matrícula viva y la llegada de deportistas del centro de tecnificación. Este aumento ha permitido la creación de tres nuevas unidades en la Secundaria, reduciendo así las ratios a 17 o 18 alumnos por aula y ampliando el claustro hasta rozar los 80 profesores.

En el extremo opuesto, la educación infantil y primaria refleja con claridad el declive demográfico. El colegio de Las Vegas acoge en torno a 315 alumnos con un descenso continuado desde la pandemia que este año se cobra un grupo de 6.º de Primaria, a la espera de incorporar en breve a tres profesores. Una tónica similar registra el colegio de Cancienes, que roza los 80 matriculados tras perder una decena de niños por la salida de un grupo numeroso de 6.º y donde este curso solo entra un alumno de tres años en infantil, además de contar con dos plazas docentes pendientes de adjudicar.

La cobertura del primer ciclo de educación infantil mantiene una fortaleza sólida frente a la caída de nacimientos. Tras la reorganización regional del servicio que ha separado la dirección del centro corverano de la sede gozoniega de Luanco, la escuela infantil de Las Vegas afronta el curso centrada en sus instalaciones con las ocho aulas completamente llenas y más de una treintena de solicitudes en la franja de uno a dos años, a la espera de sumar únicamente a una educadora. Por su parte, la escuela infantil Sagrada Familia inicia el curso con unos 60 alumnos —repartidos entre los 25 del tramo de cero a tres años y algo más de una treintena en el de tres a seis—, con margen de captación a lo largo del año y el equipo docente al completo.

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En cuanto al colegio de Los Campos, este no facilitó sus cifras tras ser consultado por LA NUEVA ESPAÑA. El centro, que el pasado curso rozó los 200 matriculados, podría acabar elevando la cifra total de estudiantes en el concejo por encima de los 1.200.