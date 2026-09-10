Un total de 64 explotaciones ganaderas corveranas participarán en la campaña obligatoria contra la tuberculosis y la brucelosis
Las revisiones veterinarias arrancarán el próximo lunes y se prolongarán durante cuatro jornadas distribuidas en diferentes puntos del municipio
El Ayuntamiento apela a la implicación de los titulares de las granjas para aportar la documentación requerida y facilitar las inspecciones
La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias pondrá en marcha el próximo lunes 14 de septiembre la Campaña de Saneamiento Ganadero 2026 en Corvera. Esta iniciativa, de carácter obligatorio y gratuito, se prolongará durante cuatro jornadas con el fin de blindar la cabaña bovina frente a patologías de alto impacto económico y sanitario, como la tuberculosis y la brucelosis.
Las inspecciones técnicas se llevarán a cabo los días 14, 15, 16 y 23 de septiembre en un total de 64 explotaciones y enclaves del municipio. La primera jornada se centrará en la zona de Villa, mientras que las siguientes visitas alcanzarán puntos estratégicos como Nubledo, Molleda, Santa Cruz, Campañones, Sama de Arriba o Cancienes, asegurando una cobertura total del territorio.
El alcalde de Corvera, Iván Fernández, ha puesto en valor la trascendencia de estas actuaciones para proteger el tejido productivo local. “Estas campañas son fundamentales para mantener la salud de nuestra cabaña ganadera y garantizar que las explotaciones puedan desarrollar su actividad con todas las garantías”, ha señalado el regidor, reafirmando el respaldo institucional a los profesionales del campo.
Para garantizar el éxito de los controles, que requieren la correcta gestión burocrática por parte de los propietarios, el consistorio ha subrayado la necesidad de una respuesta coordinada. En esta línea, Fernández ha elogiado la predisposición histórica de los profesionales del concejo. “Contamos con un sector que conoce perfectamente la importancia de estas actuaciones y que, año tras año, colabora con los equipos veterinarios para que el saneamiento se pueda realizar de manera adecuada”, ha concluido.
- La suerte aterriza en Asturias: un premio de casi 2,5 millones de euros que recae casi íntegramente en trabajadores del aeropuerto
- Del golpe por el cierre de Zara al desembarco de nuevas cadenas: el comercio se reactiva en el centro de Avilés, pero los bajos comerciales siguen en punto muerto
- Habían montado un 'supermercado de la droga' en su vivienda de Avilés, les pillaron y ahora se enfrentan a penas que suman 12 años de cárcel
- Los perros y los turistas, en el foco de las críticas de Zelúan: 'La gente hace lo que les da la gana, no tienen cuidado de nada
- Nuevo hito de Windar: instalados los 95 colosos fabricados en Avilés en uno de los mayores parques eólicos marinos del mundo
- Una persona que circulaba en patinete, herida en un accidente en la rotonda de Los Canapés de Avilés
- Avilés impulsa una campaña de firmas para nombrar el paseo del parque del Muelle en honor a Pablo González Castañón
- Un incendio durante la madrugada calcina un restaurante abandonado en Arnao