La Banda de Música de Corvera marca el compás de inicio de las fiestas del concejo

La Banda de Música de Corvera ha dado este sábado el pistoletazo de salida festivo al concejo, con un alegre recorrido que discurrirá desde La Placina de la Llingua de Los Campos, junto al centro social, hasta La Serrería en Las Vegas. La música itinerante ha sido solo el comienzo de una jornada cargada de actividades deportivas, culturales y de ocio pensadas para todas las edades. Ya por la noche, a las 22.15 horas el humor y la música serán los protagonistas con la actuación del monologuista Joaquín Pajarón acompañado por Bras Rodrigo a la gaita. La fiesta se prolongará a partir de la medianoche con la sesión musical del DJ Dani Parrondo junto a otros pinchadiscos, estirando la jornada festiva hasta las 04.30 horas.

Durante toda la mañana y la tarde, la actividad física y el deporte serán los grandes protagonistas repartidos por las distintas instalaciones del municipio: Deportes de contacto y autodefensa: La Casa del Deporte en Las Vegas concentra esta tarde talleres de autodefensa femenina, iniciativa infantil de karate, boxeo y full contact, finalizando por la tarde con boxeo y goshin-jutsu para adultos. Torneos y pruebas al aire libre: Los Campos albergará el IV Torneo de Voley Playa, fútbol sala y la exhibición de remoergómetro; Cancienes acogerá el Torneo de Tenis en su polideportivo, y la Plaza del Parque Europa se llenará de ambiente con la colorida Folixa de los Colores.

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La vertiente institucional y cultural de la tarde tendrá dos grandes citas: la Gala Corvera Ejemplar en el Teatro de La Lechera y la función teatral "El último que apague la luz", rendición de homenaje a los 100 años de la familia Ozores en el Teatru El Llar.