Esfuerzo, humor y emoción en una gala en Corvera con "personas dignas de ser imitadas"

"Dice la RAE que una persona ejemplar es aquella digna de ser imitada, y esas son palabras mayores". Así lo dijo la científica e investigadora Elena Mielgo desde el escenario de La Lechera de Cancienes en la gala de entrega de estos reconocimientos, de los Corveranos ejemplares, que también premiaron la trayectoria de Noemí Álvarez, terapeuta ocupacional; de Alfredo Suárez, periodista; y de la comisión de fiestas de San Justo y Pastor de Solís. Todo fue en una gala en la que el humor, el esfuerzo vital y la emoción compartieron protagonismo por los cuatro costados, tantos como homenajeados.

El alcalde, Iván Fernández, fue el encargado de abrir el acto ante dos centenares de personas que se abanicaban por el calor intenso en el interior de La Lechera. "Los ejemplos no siempre aparecen en los libros, a veces viven en el piso de al lado, pasean nuestros mismos caminos, frecuentan los mismos parques, las mismas tiendas…y reconocerlos resulta especialmente necesario en tiempos como estos que siguen siendo extraños, por eso necesitamos actos como este, de fraternidad y de encuentro", expresó el regidor para detallar el significado de estos galardones anuales que este 2026 han reconocido a cuatro pilares que Fernández resumió así sin citarles: "Son personas que investigan, emprenden, comunican, cuidan, mantienen una tradición, reúnen a un pueblo...".

Adolfo Camilo Díaz y María López Barrio se encargaron de glosar a cada Corverano ejemplar. Comenzó Camilo con la trayectoria de Noemí Álvarez, a la que se refirió como emprendedora, guitarrista, y una terapeuta ocupacional especializada en las manos, en mejorar la vida cotidiana de personas con patologías neurológicas y traumáticas. También habló de su hermana Yolanda Álvarez, que recibió el mismo galardón que Noemí, a título póstumo, por su profesión en el mundo de la estética. Mientras, Noemí estaba emocionada y aún no había empezado a hablar al público. Decidió no preparar ningún texto y detalló que había interrumpido sus vacaciones para asistir esta gala. Tiró de humor sobre una errata en el discurso del Alcalde y no dudó en expresar su estado de ánimo al hablar de su hermana: "Tener la oportunidad de estar tan cerca de la construcción y de la destrucción personal es algo para lo que realmente no estamos tan preparados o preparadas como creemos». Álvarez definió a las "personas ejemplares" y expresó: «Son todas aquellas personas que se esfuerzan en ayudar, hacer todos los días lo que está en nuestra mano para ser nuestra mejor versión».

Después le tocó el turno a Elena Mielgo, científica, investigadora, responsable de comunicación en Idonial y de Trasona. López Barrio habló de Mielgo como una niña que quería ser profesora de Lengua y que acabó de científica. "Este reconocimiento no viene de un congreso, ni de un jurado de una institución científica, ni de un centro tecnológico; viene del pueblo, viene de casa», celebró Mielgo, que aupó el papel de las mujeres en el mundo científico y tecnológico y apostó por que las niñas de hoy en día se interesen en este tipo de estudios para así romper los techos de cristal. "Tiene todo el sentido del mundo que la ciencia y la tecnología la desarrollen el mismo número de hombres que de mujeres, porque no nos podemos permitir perder la mitad del talento", indicó la científica, que habló del esfuerzo y también de "la importancia de los valores, tanto como las fórmulas químicas". "Hoy me siento corverana cum laude", concluyó.

El periodista Alfredo Suárez, que es de Cancienes, fue glosado por Camilo. Habló de su faceta comunicativa desde que comenzó en los talleres de teatro, de sus estudios fallidos de Derecho y de su amor por la llingua asturiana, tal fue así que la intervención de este Corverano ejemplar fue en asturiano. Tiró de ironía y habló de que el humor "ye una autopista ensin llímite de velocidá" para trasladar un mensaje y que con el odio "nada más llega ruíu". Contó que cuando le llamó el Alcalde para informarle del galardón pensó que era una multa y, puestos a pedir, pidió una calle en su Cancienes, cosechó risas entre el público y también a Iván Fernández para dar las campanadas en asturiano en la TPA. "Y nun ye coña: l'asturianu tien que tar más presente: hai que facer pola llingua y la cultura pa facer sociedá", concluyó.

La comisión de fiestas de Solís también tuvo su galardón. Carlos González, que es el presidente del colectivo, recogió el galardón de manos del Alcalde. Sin embargo, fue Luis Manuel Cao el encargado de dirigirse a los asistentes, todo después de que María López destacara el compromiso, esfuerzo y labor de una sociedad de festejos incombustible que ha pasado de generación en generación. Luis Manuel Cao se subió al estrado para reconocer, primero, la labor de sus antecesores en el colectivo de fiestas de San Justo y Pastor: «Este premio no es de los que estamos ahora; es también de los que estuvieron antes, de los que dedicaron horas, esfuerzos, ilusiones, sudores y seguramente algún que otro disgusto». Habló de la importancia de comunidad, de la "necesidad de continuar dando motivos para convocar a la gente a subir al prao, a reunirse, compartir y charlar al menos una vez al año" y destacó que las nuevas generaciones de chavales del pueblo, están comenzado a dar el paso para sumarse a la comisión "dejando de lado pantallas y regresando por unos días a lo que fuimos: niños jugando a ser mayores".

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Y todo ello en dos horas que finalizaron, como manda la tradición, con la actuación de la coral de Cancienes.