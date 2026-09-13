Corvera combina la bici con las luces

Más de un millar de personas, entre ellas el concejal de Obras, Jorge Suárez, decidieron que la mejor manera de pasar la resaca de las fiestas de Corvera, unas de las más multitudinarias de la comarca, era subirse a la bicicleta. El concejo celebró ayer su Marcha Cicloturista, pistoletazo de salida a una jornada que, además de contar con el gran despliegue de fuegos artificiales, estuvo amenizada con la orquesta Panorama City.

Tras vibrar la noche del viernes al sábado con la actuación de Dani Parrondo «The Goat», que congregó en el prao de la fiesta a más de 16.000 personas, más de mil ciclistas aficionados se animaron a participar, durante la mañana de ayer, en la Marcha Cicloturista del concejo. La prueba arrancó de la plaza de Los Maestros de Las Vegas y recorrió cerca de doce kilómetros hasta la meta en el Praú de la Fiesta. La marcha se enmarca en una intensa agenda que incluye una treintena de disciplinas por todo el concejo.

La tarde sumó, además, oferta cultural con la obra «El último que apague la luz», protagonizada por Emma Ozores en El Llar, así como la alternativa juvenil del Corvera Fest, que contó con varios de los nombres más destacados del panorama urbano en Asturias.

EN IMÁGENES: La noche de los fuegos en Corvera / A. C.

Todo ello sirvió de previa para uno de los momentos más esperados por los vecinos de Corvera. A las 23.00 horas, el cielo del concejo se iluminó a más no poder con el espectáculo de fuegos artificiales, obra de la pirotecnia gallega Xaraiva. Palmeras, luces de todos los colores, figuras llenas de vida... El show se alargó durante más de quince minutos y se cerró con una sonora ovación por parte de las más de veinte mil personas que siguieron el espectáculo.

La penúltima de las verbenas corrió a cargo de la orquesta Rebelión, que compartió escenario con Panorama City, una de las agrupaciones con mayor renombre del panorama español.

Hoy era el turno de la Comida en la Calle, una de las citas más concurridas del programa, y para la que había reservadas más de 4.000 sillas. Así, miles de vecinos compartieron mesa tanto en los espacios habilitados en la Plaza Roja del Parque Europa como en los numerosos locales hosteleros del concejo adheridos a la celebración.

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El broche de oro a tres días de intensa actividad lo pondrá la orquesta París de Noia, que ofrecerá su espectáculo de música y baile en directo en el Praú de la Fiesta entre las 19.30 y las 22.30 horas.