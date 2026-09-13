Corvera saca la mesa a la calle para celebrar la amistad

Nicomedes Sánchez, el conocido sindicalista de Comisiones Obreras, y su mujer, Pepa Cabrera, se abren hueco entre las mesas que los del bar Migoya han colocado en el aparcamiento que tienen delante del negocio -están en la avenida del Príncipe de Asturias, en Las Vegas, Corvera-.

Entre Sánchez y la mujer llevan una paella llena de un oloroso arroz con bugre. “Todos los años hago uno como este”, confiesa Cabrera y luego, sin solución de continuidad pregunta al periodista:

—¿Te doy un plato?

El cronista responde con una negativa: está de servicio, como los policías de la películas, así que declina unirse al gran banquete de final de las fiestas del concejo.

EN IMÁGENES: Multitudinaria Comida en la calle en Corvera / A. C:

Plazas, calles, el paseo central del parque Europa y la plaza Roja se han convertido en soleadas explanadas de exaltación de la amistad. “Lo mejor de esto es estar con la familia, con los amigos”, apunta Helio García mientras abre una botella.

—¿Un culín? -ofrece.

Aquí el periodista sigue de servicio, pero tiene sed.

-¡Tá fresco! -dice, por dárselas de sumiller.

El sol pega bien: 640 puestos ha ofrecido el Ayuntamiento para la celebración. Y la Banda de Gaitas de Corvera. Y la de Música. Y los del “Felechu”.

Hay niños que corren detrás de los padres. Previsores, la plaza Roja está cubierta de toldos. No fuera a ser que lloviese, pero este domingo no lo hizo: lo que cayó fue una solana de las buenas, de esas más propias de agosto que de este septiembre de vuelta a la normalidad. Los niños llevan ya unos días acoplándose al horario de clases, como los submarinistas que suben de golpe y pillan un colocón de oxígeno. Izan Testón, por ejemplo, es uno de los que corre.

La música no para y las tortillas sobrevuelan las mesas largas de la fiesta como los drones un campo de batalla.

—¿Un pinchín? —ofrece Ángela Crespo.

Aquí el periodista está a punto de decir que sí, pero se acuerda del pollo que le espera en casa.

Ángela Crespo explica que esto de la comida de vecindad es algo de lo que disfruta como nadie y, para probarlo, introduce en la conversación a Celia.

—Es mi hermana.

Pero no todo va a ser la familia.

Sergio Torviso está sentado a la mesa con un grupo de amigos. Una de ellas es Ingrid Pereira. Ella es la que explica que todos o, “bueno, casi todos”, son de Las Vegas. Un trozo de empanada más, un culín menos. Y el periodista sigue dejando testimonio del fin de fiesta que se reparte por todos los bares. Entre las mesas y el muro final del aparcamiento del Migoya han dejado un pelín de espacio para que el personal pueda echar un baile. Y la peña no se ha detenido.

Nicomedes Sánchez, de normal en Comisiones Obreras —se jubiló hace la tira, dice—, sigue hundiendo el cucharón en el arroz enorme y sirviendo raciones. Y vuelve, otra vez, a tentar al periodista.

—No, no… Pasadlo bien.

Noticias relacionadas

Pero no hizo falta esta última intervención: los corveranos sacaron sus alegrías a las calles y celebraron un gran banquete que parecía una boda, pero en realidad solo era hermandad.