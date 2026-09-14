Corvera despide sus fiestas con un balance "altamente positivo": 20.000 personas vieron los fuegos y más de 4.000 comensales por las calles

Cerca de 20.000 personas asistieron a los fuegos artificiales, más de 4.000 participaron en la comida en la calle y más de un millar se sumaron a la marcha cicloturista. Son algunas de las principales cifras que dejan las Fiestas de Corvera 2026, que bajaron el telón con una participación multitudinaria y sin incidencias destacables. El Ayuntamiento realiza un balance "altamente positivo" de unas celebraciones que concentraron el grueso de su programación entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre.

El momento de mayor afluencia llegó en la noche del sábado con los fuegos artificiales, que congregaron a cerca de 20.000 asistentes, según los datos de la Policía Local. Ese mismo día, más de 1.000 personas participaron en la Marcha Cicloturista, mientras que el Corvera Fest volvió a contar con una importante respuesta entre el público joven. También registraron una elevada asistencia las actuaciones de Pajarón y Bras Rodrigo, Dani Parrondo y las distintas orquestas programadas durante el fin de semana.

El domingo mantuvo el fuerte ritmo de participación. Más de 4.000 personas tomaron parte en la comida en la calle, distribuidas por las distintas zonas habilitadas en el concejo. Las actividades infantiles también tuvieron una destacada respuesta, especialmente Pequelandia y la Folixa de Los Colores. A ello se sumó la programación cultural del Teatro El Llar, con una notable asistencia tanto a la obra protagonizada por Emma Ozores como a la actuación de Mina Longo.

El concejal de Festejos, Rafael Alonso, destacó especialmente la capacidad de las fiestas para atraer visitantes de fuera de Corvera. "Respetando las señas de identidad de Corvera, queríamos que los vecinos y las vecinas fueran protagonistas de lo que pasase en su concejo y, al mismo tiempo, que fuésemos capaces de atraer visitantes y gente de fuera de Corvera", señaló. El edil considera que ese objetivo se ha cumplido y aseguró que "estas fiestas vuelven a demostrar que tenemos un programa capaz de llenar nuestras calles y de hacer que Corvera sea un punto de encuentro también para quienes nos visitan".

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Alonso puso también en valor el trabajo del personal municipal y de las distintas áreas del Ayuntamiento para sacar adelante unas celebraciones de estas dimensiones. "Para que todo el mundo podamos divertirnos hay mucho trabajo detrás", afirmó. El concejal agradeció además la labor de los servicios encargados de garantizar el correcto desarrollo de los festejos y la seguridad de los asistentes, en una edición que concluyó con total normalidad y sin incidencias destacables.