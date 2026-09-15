Corvera reconoce a diez comercios por su apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia

"Hoy no solo entregamos unos distintivos, sino que reconocemos el compromiso de los comercios de Corvera que han decidido dar un paso adelante". Con estas palabras, el alcalde, Iván Fernández, puso este martes en valor el esfuerzo de los establecimientos que se sumaron a Comercio Verde Asturias. Un total de diez comercios del concejo recibieron el distintivo que acreditó que habían completado la formación prevista dentro del programa impulsado por el Principado de Asturias y Cogersa, en colaboración con el Ayuntamiento.

La entrega tuvo lugar en un estand instalado en la plaza de Los Maestros, en Las Vegas, donde Fernández estuvo acompañado por la concejala de Desarrollo Económico, Rocío Martínez, y la responsable del programa, Elisa Lesmes. Los participantes recibieron unas divisas acreditativas que pudieron colocar en sus escaparates, además de 20 bolsas ecológicas, un saco de semillas, material informativo y tarjetas de visita personalizadas.

El regidor defendió durante el acto el papel que desempeñan estos negocios en la economía y en el día a día del concejo. "El comercio local es una pieza fundamental de nuestro tejido económico y también de la vida de nuestros barrios y parroquias", señaló Fernández, quien añadió que este tipo de iniciativas demostraban que "sostenibilidad y actividad económica pueden avanzar juntas" para conseguir establecimientos más competitivos y preparados para el futuro. También agradeció el tiempo dedicado por los participantes a completar el proceso: "Estamos aquí para hacer ese camino más fácil, acompañarlos y, sobre todo, escuchar también qué necesitan".

El programa buscó facilitar al pequeño comercio herramientas concretas para mejorar su funcionamiento y reducir su impacto ambiental. Entre ellas se incluyeron un diagnóstico ambiental, un estudio energético individualizado, el cálculo de la huella de carbono y propuestas de mejora adaptadas a cada establecimiento. Rocío Martínez incidió precisamente en ese componente práctico: "La sostenibilidad no se queda en un concepto abstracto, sino que se traduce en formación, asesoramiento y medidas concretas que cada comercio puede aplicar a su propia actividad".

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La entrega de los diez distintivos constituyó uno de los primeros resultados del programa desde la incorporación del municipio. Corvera fue el cuarto concejo asturiano en adherirse a Comercio Verde Asturias, después de Gozón, Parres y Avilés. Desde el área de Desarrollo Económico, Martínez aseguró que el Ayuntamiento seguiría apoyando al comercio de proximidad en su modernización, con el objetivo de mejorar la eficiencia, reducir costes y fortalecer el tejido económico local.