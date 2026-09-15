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Solar Steel construye un parque solar en Chile que incluye baterías para almacenamiento energético

La instalación se ubicará en el desierto de Atacama y sigue la nueva tendencia de proyecto híbrido

Preparativos para el nuevo proyecto híbrido en el desierto de Atacama, en Chile.

Preparativos para el nuevo proyecto híbrido en el desierto de Atacama, en Chile. / Imagen cedida por Gonvarri Solar Steel

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Marián Martínez

Marián Martínez

Avilés

Solar Steel, compañía global especializada en el diseño y suministro de seguidores solares y estructuras fijas para proyectos fotovoltaicos, da un paso más en su cartera de proyectos y construirá un nuevo parque solar con almacenamiento energético mediante baterías (BESS), siguiendo así la tendencia de ejecutar proyectos híbridos.

En este caso, las instalaciones ubicadas en Cancienes (Corvera) suministrará sus nuevos seguidores solares para un nuevo proyecto fotovoltaico de 389 MWp que se desarrollará en el desierto de Atacama, en la región chilena de Antofagasta.

Un mercado relevante

Las labores de instalación comenzarán a lo largo de este año y continuarán durante el primer semestre de 2027. El proyecto incorporará la última generación de seguidores solares de la compañía, diseñada para responder a las exigencias operativas de las plantas fotovoltaicas de gran escala y adaptarse a las nuevas necesidades del mercado energético.

Con esta adjudicación, Solar Steel alcanza casi los tres gigavatios (GW) de capacidad suministrada en Chile, "uno de los mercados más relevantes para la energía solar en Latinoamérica. Durante los últimos años, la compañía ha mantenido una posición destacada en el país, respaldada por una sólida actividad comercial, capacidad de ejecución local y una gran cuota de mercado en el segmento de seguidores solares durante el último trienio", señalaron desde la empresa.

Gestionar la energía

El proyecto incorpora almacenamiento energético mediante baterías (BESS), una configuración que está ganando peso de forma acelerada en Chile y en el conjunto de Latinoamérica. La combinación de generación fotovoltaica y almacenamiento se ha convertido en una de las principales tendencias del sector, impulsada por la necesidad de optimizar la gestión de la energía, aumentar la flexibilidad operativa de las plantas y mejorar la integración de la generación renovable en la red.

Este escenario encaja con la evolución reciente de la cartera tecnológica de Solar Steel. Hace apenas unos días, la compañía anunció la certificación independiente vía Enertis de sus seguidores solares para aplicaciones híbridas con sistemas BESS, tanto en configuraciones AC como DC, una capacidad cada vez más demandada por desarrolladores e inversores que buscan maximizar el valor de sus activos energéticos.

La tendencia no se limita a Latinoamérica. Los proyectos híbridos solar + almacenamiento están ganando protagonismo en mercados de todo el mundo y ya forman parte de una porción creciente de la cartera de proyectos de energías renovables en Europa. El almacenamiento se perfila como uno de los elementos clave para la siguiente fase de crecimiento de la energía solar a gran escala.

Desde sus oficinas en la región, Solar Steel presta soporte comercial, técnico y de mantenimiento a clientes de todo el país, además de actuar como centro de operaciones para otros mercados del Cono Sur y Perú.

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La adjudicación de este nuevo proyecto refuerza la presencia de la compañía en una región que continúa liderando la adopción de soluciones renovables y almacenamiento energético a gran escala.

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