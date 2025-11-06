De la EPI al futuro sostenible: éxito del Innovathon MODERATE en Gijón

La Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón se convirtió el 24 de octubre en el epicentro de la innovación sostenible con la celebración del Innovathon MODERATE, un evento en el que estudiantes y jóvenes profesionales demostraron que los datos y la tecnología pueden ser grandes aliados del medioambiente.

Organizado por CTIC Centro Tecnológico, en colaboración con Veolia y la Cátedra CTIC para la Transformación Digital de la Universidad de Oviedo, el encuentro planteó un reto: predecir la demanda de calefacción y el consumo de biomasa durante una semana para mejorar la eficiencia energética de los edificios.

El desafío al que se enfrentaron los estudiantes se desarrolló en tres fases: modelado del consumo energético relacionando los grados-día de calefacción con la demanda y el consumo; predicción integrando la API de la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) para estimar el consumo semanal y visualización de los resultados por instalación mediante un panel interactivo.

Soluciones reales para la eficiencia energética

El trabajo en equipo y la creatividad fueron esenciales. En total, 19 participantes —ocho de ellos mujeres— desarrollaron soluciones basadas en datos reales de consumo y generación energética. El equipo ganador se alzó con un premio de 1.000 euros por su propuesta innovadora, la precisión de su modelo potencialmente aplicable y la claridad de su visualización.

El Innovathon está enmarcado en el proyecto europeo MODERATE, financiado por el programa Horizon Europe, que busca aprovechar los datos de los edificios para, entre otras cuestiones, mejorar su eficiencia energética. Dentro de este proyecto, CTIC ha desarrollado la plataforma central, que actúa como punto de entrada para los usuarios y como núcleo de gestión de datos.

La Cátedra CTIC para la Transformación Digital promueve iniciativas, que como Innovation MODERATE, acercan la innovación y la tecnología a los jóvenes, fomentando las competencias STEAM y las vocaciones científico-técnicas, claves para afrontar los retos de la transformación digital.

La organización valoró el evento como una experiencia inspiradora y destacó el alto nivel de implicación, entusiasmo y talento de los participantes. Un ejemplo claro de cómo la colaboración entre universidad, empresa y centro tecnológico puede marcar la diferencia en el camino hacia un futuro más sostenible.