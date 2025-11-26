Un trabajo de CTIC sobre red avanzada de fibra óptica, distinguido en el ‘Challenge Tecnológico’ de meetechSpain 2025

El Centro Tecnológico CTIC ha sido uno de los equipos reconocidos en el ‘Challenge Tecnológico’ de meetechSpain 2025, celebrado el 14 de noviembre en Madrid, uno de los principales foros nacionales de investigación aplicada. El jurado, formado por representantes de Fedit, CDTI y Enagás, destacó el trabajo del grupo integrado por CTIC, CIDAUT, ITC y CTAEX, que presentó una red avanzada de fibra óptica que trabaja sobre zonas críticas, dentro del reto de sensorización avanzada de infraestructuras.

La propuesta del equipo con participación de CTIC recibió una de las dos menciones especiales de entre más de 20 proyectos presentados por centros tecnológicos de toda España. La solución ganadora del Challenge fue GHOST, un gemelo digital que permite anticipar y mitigar riesgos climáticos sobre infraestructuras energéticas.

El jurado valoró especialmente la combinación de aplicabilidad y orientación al mercado, junto con la creatividad e innovación en las soluciones propuestas, reconociendo la capacidad de los centros tecnológicos para transformar la investigación en aplicaciones concretas con impacto económico y social.

Un foro que conecta ciencia y necesidades del mercado

La tercera edición de meetechSpain 2025, organizada por Fedit, reunió a unos 400 profesionales de empresas, administraciones, instituciones y centros tecnológicos. El evento se ha convertido en un espacio donde la investigación aplicada se une con las necesidades de la industria, buscando transformar el conocimiento científico en valor económico y social.

Durante la jornada, más de 40 expertos debatieron sobre los grandes desafíos de la innovación, la sostenibilidad y la transformación digital en sectores como energía, salud, industria, alimentación y economía circular. Los asistentes también pudieron recorrer la Zona Tech&Touch, donde 14 demostradores interactivos mostraban cómo la investigación aplicada está cambiando la industria, la salud, la energía y la seguridad.

El director general de CTIC, Pablo Coca, moderó la mesa “La nueva rentabilidad del campo digital: transformación sostenible para la alimentación del mañana” / SOFIA ROYO

Innovación colaborativa en energía

En esta edición, Enagás planteó tres retos a los centros tecnológicos: sensorización avanzada de infraestructuras, uso de materiales sostenibles y modelos predictivos basados en inteligencia artificial y datos.

Los nueve equipos multidisciplinares trabajaron junto a profesionales de Enagás para crear soluciones concretas para la industria energética del futuro, combinando conocimiento científico con creatividad y visión práctica.

Apoyo institucional y valor económico de los centros tecnológicos

La jornada concluyó con la intervención de Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, quien mostró una vez más su apoyo a la labor de los Centros Tecnológicos y destacó su impacto en la economía y la competitividad del país y su proyección internacional. Riesgo hizo referencia a los datos preliminares de un estudio sobre el impacto económico y empresarial de la red de centros de Fedit, presentado en meetechSpain y elaborado a partir de encuestas a empresas colaboradoras. El análisis revela el papel decisivo de los Centros Tecnológicos en la transferencia de conocimiento, la mejora de la competitividad y la creación de empleo cualificado en España.

Para Asturias, el reconocimiento en meetechSpain supone un espaldarazo al trabajo de CTIC, que continúa avanzando en monitorización avanzada, inteligencia artificial y transformación digital, aplicadas a infraestructuras y servicios estratégicos.