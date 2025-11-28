CTIC comparte su modelo de comunidad energética en RE: ENERGÍA

El I Congreso Nacional RE: ENERGÍA ha convertido Madrid en el principal punto de encuentro del país para profesionales, empresas y expertos dedicados a la innovación tecnológica en el sector energético. La cita, celebrada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM, congregó a más de 30 ponentes que analizaron cómo la inteligencia artificial, el Big Data y la digitalización están transformando la manera en que producimos, gestionamos y consumimos energía.

El encuentro, impulsado por EIFEDE con apoyo del CDTI, incidió en que el futuro del sector pasa por usar los datos de forma inteligente y por reforzar la colaboración entre empresas, centros tecnológicos y administraciones. Representantes del Ministerio para la Transición Ecológica, del Ministerio de Transformación Digital y del ámbito empresarial y regulador recordaron, además, que la transición energética necesita innovación, pero también nuevos modelos de participación ciudadana y colaboración público privada.

Chus García, director de Economía del Dato de CTIC, presentó en el panel “Comunidades Energéticas: colaboración local para un futuro justo y sostenible” el proyecto piloto de comunidad energética que se está llevando a cabo en CTIC RuralTech, un laboratorio de innovación ubicado en el medio rural asturiano que está demostrando el potencial real de la gestión colectiva de la energía.

Esta iniciativa permite probar nuevos sistemas de autoconsumo compartido, modelos de gobernanza participativa y herramientas digitales que ayudan a los vecinos a conocer mejor su consumo, optimizar recursos y reducir costes. “El éxito del proyecto radica en combinar tecnología avanzada con participación ciudadana, un enfoque que puede resultar especialmente valioso en áreas rurales, donde la autosuficiencia energética contribuye también a reforzar la cohesión territorial”.

Un espacio para casos reales, soluciones y colaboración

A lo largo del congreso, grandes empresas del sector —como Naturgy, Endesa, ACCIONA Energía, ENGIE o EDP— mostraron ejemplos concretos de cómo están utilizando la IA para mejorar el mantenimiento de infraestructuras, reforzar la seguridad o digitalizar redes. Además de CTIC, otros centros tecnológicos como ITI, ITG, ITCL o CATEC compartieron soluciones que ya se están probando sobre el terreno, con resultados que apuntan a reducciones de costes y mejoras operativas.

Hacia un modelo energético más participativo

El Congreso RE: ENERGÍA concluyó con un mensaje: la transición energética no puede depender únicamente de grandes infraestructuras, pasa también por poner los datos y la inteligencia artificial al servicio de la ciudadanía. Experiencias como la de CTIC demuestran que es posible avanzar hacia un modelo más justo, eficiente y sostenible, empezando desde lo local.

EIFEDE es un ecosistema de innovación que fomenta la colaboración entre actores en I+D+i, asesora en la adopción de tecnologías innovadoras, experimenta con tecnologías como IA, Big Data y redes inteligentes y facilita formación, servicios y acceso a recursos en el proceso de transición digital del sector energético. El proyecto está financiado por la Unión Europea, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (CDTI) y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

CTIC, junto con los centros tecnológicos ITG (Galicia) ITCL(Castilla León), ITI (Valencia), CATEC (Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales), y ANESE (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos), y BACAMM son los socios fundadores de esta plataforma colaborativa que une a empresas, investigadores y profesionales para impulsar la economía del dato con soluciones sostenibles.