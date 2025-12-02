Financiado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan Estatal de Recuperación,Transformación y Resiliencia (PERTE) de Economía Social y de los Cuidados, MOSOTEC está dirigido a fortalecer las capacidades tecnológicas de las organizaciones sociales. A través de una serie de actuaciones transformadoras, busca definir, desarrollar e implantar soluciones tecnológicas orientadas a entidades de la economía social, fortaleciendo su impacto social y eficiencia, en términos de sostenibilidad, competitividad e inclusión digital.

En este marco de colaboración, CTIC y TECNALIA han compartido estrategias y aproximaciones ante los retos comunes a los que ambos centros tecnológicos se enfrentan; retos cruciales, como la inclusión digital, el fortalecimiento de la ciberseguridad o la adopción de la IA por parte del tejido empresarial. Entre las acciones clave de MOSOTEC destacan la implementación de soluciones tecnológicas personalizadas, diagnósticos tecnológicos para identificar necesidades concretas y la creación de ecosistemas colaborativos que faciliten el intercambio de soluciones innovadoras, con un especial enfoque en la Inteligencia Artificial Generativa.

El proyecto no solo tiene como objetivo reducir las brechas digitales, sino también mejorar la competitividad y sostenibilidad de las entidades de la economía social. De esta manera, MOSOTEC se perfila como un modelo replicable de transformación digital, que no solo mejora la eficiencia de las organizaciones sociales, sino que también contribuye al desarrollo económico y social, especialmente en territorios rurales. El uso de tecnologías avanzadas como el Internet de las Cosas (IoT), Big Data y la Inteligencia Artificial son clave para alcanzar estos objetivos y generar un impacto positivo tanto en los territorios como en las personas.

MOSOTEC, un impulso a la transformación digital / Cedida a LNE

El proyecto también ha permitido a ambos centros acometer mejoras internas en diversos ámbitos, focalizándose en aspectos clave como la mejora de la ciberseguridad, el aseguramiento del software, la aplicación de la IA generativa en los procesos internos, y la comunicación de impacto, proporcionando a los centros una base tecnológica, organizativa y metodológica mucho más robusta, segura y orientada al servicio al cliente.

Además de optimizar la operativa interna, se han desarrollado nuevas herramientas diseñadas para fortalecer la competitividad de las empresas, especialmente las pymes, en campos como el de la inteligencia artificial, reforzando las metodologías con las que ya contaban ambos centros. En Asturias, un total de 309 pymes, entre ellas 23 entidades de economía social, se han beneficiado de las acciones divulgativas y formativas realizadas en el marco de esta iniciativa, con una participación de cerca de 600 profesionales.

El proyecto también ha permitido reforzar las capacidades de comunicación de CTIC y su presencia en los medios de comunicación. Una presencia que busca poner en valor el impacto tangible y real de los centros tecnológicos, y que se ha traducido en un mejor conocimiento y percepción, por parte de la sociedad asturiana, de la actividad que desarrolla el centro y de su contribución al progreso social y económico de nuestra región.

A través de su participación en MOSOTEC, CTIC y TECNALIA reafirman su compromiso con la innovación tecnológica al servicio de la sociedad, demostrando cómo la digitalización puede transformar las organizaciones de la economía social, mejorando su impacto social, su eficiencia y su sostenibilidad.