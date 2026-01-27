CTIC y la Universidad de Oviedo impulsan microcredenciales en computación cuántica y computación avanzada aplicada a la IA

El Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC) promoverá, junto a la Universidad de Oviedo, dos nuevas microcredenciales en computación cuántica y computación avanzada para la aplicación de inteligencia artificial, una formación innovadora que se pondrá en marcha en 2026 y a la que podrán acceder tanto estudiantes como otro personal de la Universidad.

Estas certificaciones se desarrollan en el marco de la Cátedra CTIC para la Transformación Digital, un espacio de colaboración estable entre el centro tecnológico y la universidad que impulsa la investigación, el desarrollo de capacidades y la transferencia de conocimiento en ámbitos clave para el desarrollo regional. La iniciativa quiere dar respuesta a la falta de personal cualificado en áreas tecnológicas estratégicas, una necesidad detectada desde el centro tecnológico a través de su relación con las empresas.

Las microcredenciales, respaldadas por la Unión Europea, son certificaciones digitales de corta duración que acreditan competencias específicas adquiridas a través de formaciones breves, de menos de 15 créditos ECTS. Se integran como parte de la oferta de Formación Permanente de la Universidad de Oviedo, dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, lo que garantiza estándares de calidad y reconocimiento internacional. Su objetivo ofrecer una respuesta ágil a las demandas del mercado laboral, mejorar la empleabilidad y facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida.

Ámbitos punteros

La oferta desarrollada por CTIC se centrará en dos ámbitos punteros, la computación cuántica y la computación avanzada orientada a la aplicación de la inteligencia artificial, con un foco especial en tecnologías como las desarrolladas por NVIDIA.

El anuncio se realizó durante la VII Jornada Anual de Cátedras de Empresa e Institucionales, celebrada el pasado 23 de enero en la Universidad de Oviedo. En ese contexto, CTIC presentó las actividades que desarrolla en el marco de la Cátedra CTIC para la Transformación Digital, que será renovada en este 2026. El convenio actual se extiende hasta octubre de ese año y ya se está trabajando en un nuevo acuerdo que amplíe su vigencia al menos cuatro años más, reforzando una alianza considerada estratégica para el territorio.

Durante la presentación, Pablo Coca, director general de CTIC, y Fidel Díez, director de I+D del centro, desgranaron los objetivos y actividades de la Cátedra, subrayando la importancia de este tándem con la Universidad de Oviedo. “La Cátedra es una colaboración que permite conocer de primera mano qué se está investigando en el ámbito universitario y trasladar ese conocimiento al terreno práctico, conectándolo con las necesidades reales de empresas y sociedad”.

Noticias relacionadas

La Cátedra actúa como un puente entre la universidad y el centro tecnológico, acercando al alumnado a la realidad de la I+D aplicada. Gracias a esta conexión, los estudiantes pueden conocer qué hace un centro tecnológico, qué tecnologías se están utilizando y cómo se aplican en proyectos reales, muchos de ellos desarrollados en consorcio con empresas. También se fomenta su participación activa a través de iniciativas como hackatones y retos tecnológicos, que les permiten experimentar y aportar soluciones a problemas concretos.